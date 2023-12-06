秘魯憲法法院：前總統藤森赦免成立 立即釋放

現年85歲的前秘魯總統藤森謙也（Alberto Fujimori）可能會在明天獲釋。（法新社檔案照）

2023/12/06 14:36

〔中央社〕根據今天公布的法庭文件，秘魯憲法法院下令「立即釋放」被監禁的前總統藤森謙也。法院認為藤森要求赦免的上訴基於人道理由「成立」，他的律師表示藤森可能會在明天獲釋。

綜合路透社與法新社報導，現年85歲的藤森謙也（Alberto Fujimori）因在20世紀90年代的10年統治期間侵犯人權、貪污腐敗，被判處25年徒刑，目前正在服刑。

請繼續往下閱讀...

藤森因1991與1992年軍方「行刑隊」（death squads）的屠殺罪行在2009年入獄。當時在所謂的反恐行動中，包括1名兒童在內共有25人遭到殺害。

今年2月，藤森因心律不整入院。他素有復發性呼吸道、神經系統和高血壓問題，並患有舌癌。

法庭文件顯示，秘魯位階最高的憲法法院裁決，病患藤森的上訴基於人道理由「成立」，也就是恢復了2017年對他的赦免。

憲法法院先前於2022年即作出對藤森有利的裁決，但後來迫於美洲人權法院（Inter-American Court of Human Rights, IAHR）的壓力，裁決之後暫緩。

秘魯憲法法院今天的裁決不能上訴。藤森的律師雷拉（Elio Riera）表示，藤森可能會在明天獲釋。

藤森在秘魯是高度爭議性的人物，他的赦免震驚整個國家。有些人將他視為獨裁者，其他人則將他當作英雄，這也引發了屠殺受害者家屬的強烈抗議。

非政府組織法律保護研究中心（Legal Defense Institute）的律師李維拉（Carlos Rivera）說，「這對法治而言非常嚴重，將引發國際法律上的後果。」

藤森曾與蘇珊娜樋口（Susana Higuchi）結婚，兩人離婚後，樋口指控藤森家暴且貪腐，她後來成為藤森政權直言不諱的批評者。

蘇珊娜樋口於2021年去世。他們的女兒藤森惠子（Keiko Fujimori）曾3度競選秘魯總統但全落選。去年藤森惠子表示如果當選，她將赦免父親，但她被左翼人士卡斯蒂約（Pedro Castillo）擊敗，不過卡斯蒂約之後也遭到罷黜，並與藤森被關押在同一所監獄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法