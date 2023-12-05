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南韓消失中？ 紐時專欄：韓國人口減勢更甚黑死病時期

今年第二、三季，韓國生育率0.7，創歷史新低。（歐新社資料照）

今年第二、三季，韓國生育率0.7，創歷史新低。（歐新社資料照）

2023/12/05 22:45

〔編譯魏國金／台北報導〕紐約時報專欄作家杜塞特（Ross Douthat）撰文說，如果韓國出生率維持當前水準，韓國人口的減勢將更甚14世紀黑死病肆虐歐洲，造成人口減少三分之一的局面。韓國必須竭力提升生育率，否則將面臨年齡結構迅速倒轉，而引發的經濟崩潰。

杜塞特在《韓國會消失嗎？》（Is South Korea Disappearing?）的文章指出，幾乎所有富裕國家的生育率都低於人口替代生育水準（即每名婦女生育2.1名子女），常見的狀況是每名女性平均生育1.5名子女，比如2021年，美國生育率為1.7，法國1.8，義大利1.3，加拿大1.4。

然而，韓國在上世紀80年代的生育率就已下滑到低於人口替代生育水準，近年情況更是嚴重；2018年每名女性生育不到1名子女，疫情後降至0.8人，2023年第二和第三季度則僅生育0.7名子女，創歷史新低。

該文說，如果一個國家的出生率維持如此水準，就意味這一代中的200人到下一代將只剩70人，這比14世紀黑死病在歐洲造成的人口減速更快，當把這70人的一代再來一輪更替，原來的200人將只剩下不到25人。再來一輪，差不多就是斯蒂芬．金（Stephen King）在小說《末日逼近》（The Stand）裡虛構的超級流感來襲時，人口崩潰的局面了。

文章指出，韓國不可避免的景象是，老年人被遺棄、大片的鬼城和破敗的高樓大廈，以及年輕人蜂擁移民，因為看不到承擔一個國家的退休老人有何未來可言。而且，如果韓國難以維持有作戰能力的軍隊，很可能將在某一刻被北韓入侵（北韓目前生育率1.8）。

該文引發韓國學者關注。《朝鮮日報》報導，首爾大學教授殷棋洙說，「如果人口驟減，健康保險的費用將無法承擔高齡層的治療費用，養老金改革也勢必遭遇瓶頸」。

他強調，超低生育率不僅是人口問題，「更是關乎國家存亡的安全問題」，他呼籲成立「人口安全部」，由副總理級別官員負責超低生育率的議題，若該問題無法改善，10年內將韓國將爆發「災難性的事態」。

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