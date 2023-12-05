為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

無視國際通緝！普廷本週出訪阿聯和沙烏地阿拉伯

俄羅斯總統普廷（見圖）的幕僚週一宣布，普廷本週將造訪阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯。（歐新社）

俄羅斯總統普廷（見圖）的幕僚週一宣布，普廷本週將造訪阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯。（歐新社）

2023/12/05 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷的幕僚週一宣布，普廷本週將造訪阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯，預計將與沙國王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）會晤，稱「主要與王儲進行談判」，但並未對外公開討論細節。

綜合外媒報導，普廷的幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）4日表示，普廷本週將相繼前往阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯。在阿拉柏聯合大公國將進行「工作訪問」，目前杜拜正舉行「聯合國氣候變化綱要公約締約方大會第28次會議」（COP28），隨後接續訪問沙國，預計將與穆罕默德會晤進行談判，但並未詳述討論內容。

報導提到，國際刑事法院（ICC）今年3日向俄羅斯總統普廷發出拘捕令，稱普廷須為綁架、移送烏克蘭兒童至俄國等戰爭罪負責，此為ICC首度通緝聯合國常任理事國元首，消息曝光引各界矚目，亦限制普廷出國旅遊範圍，但莫斯科當局否認這項指控，聲稱「逮捕令在法律上是無效的，因俄羅斯不是國際刑事法院成員。」另，阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯都不是國際刑事法院一員，故不會有國際逮捕令問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
火線熱話題》2024全球重要大選一次看！川拜之爭藏「四字危機」衝擊台灣
2023/12/02 18:00

火線熱話題》2024全球重要大選一次看！川拜之爭藏「四字危機」衝擊台灣
克里姆林宮：普廷簽署新法令 軍隊規模將增加17萬人
2023/12/02 11:00

克里姆林宮：普廷簽署新法令 軍隊規模將增加17萬人

星展歲末優惠放送 好康等你用星刷！
普廷派食人魔前往烏克蘭參戰 回國赦免為「特別軍事行動英雄」
2023/11/26 23:10

普廷派食人魔前往烏克蘭參戰 回國赦免為「特別軍事行動英雄」
首腦亡後遭普廷掌控？ 瓦格納宣布接受俄軍指揮重返烏克蘭前線！
2023/10/30 19:59

首腦亡後遭普廷掌控？ 瓦格納宣布接受俄軍指揮重返烏克蘭前線！

外送經濟夯 UberEats投書挺外送員權益
國際刑事法院 戰爭罪通緝普廷
2023/03/19 05:30

國際刑事法院 戰爭罪通緝普廷
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播