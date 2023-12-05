無視國際通緝！普廷本週出訪阿聯和沙烏地阿拉伯

俄羅斯總統普廷（見圖）的幕僚週一宣布，普廷本週將造訪阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯。（歐新社）

2023/12/05 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷的幕僚週一宣布，普廷本週將造訪阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯，預計將與沙國王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）會晤，稱「主要與王儲進行談判」，但並未對外公開討論細節。

綜合外媒報導，普廷的幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）4日表示，普廷本週將相繼前往阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯。在阿拉柏聯合大公國將進行「工作訪問」，目前杜拜正舉行「聯合國氣候變化綱要公約締約方大會第28次會議」（COP28），隨後接續訪問沙國，預計將與穆罕默德會晤進行談判，但並未詳述討論內容。

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報導提到，國際刑事法院（ICC）今年3日向俄羅斯總統普廷發出拘捕令，稱普廷須為綁架、移送烏克蘭兒童至俄國等戰爭罪負責，此為ICC首度通緝聯合國常任理事國元首，消息曝光引各界矚目，亦限制普廷出國旅遊範圍，但莫斯科當局否認這項指控，聲稱「逮捕令在法律上是無效的，因俄羅斯不是國際刑事法院成員。」另，阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯都不是國際刑事法院一員，故不會有國際逮捕令問題。

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