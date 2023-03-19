國際刑事法院 戰爭罪通緝普廷

俄國首都莫斯科街頭展示許多來自戰區烏克蘭東部頓巴斯的孩童的照片。（歐新社檔案照）

2023/03/19 05:30

「歷史性決定」美烏歐盟叫好

〔編譯孫宇青／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）十七日向俄羅斯總統普廷和兒童權利總統專員利沃瓦—貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova，見圖右）發出拘捕令，指兩人須為綁架、移送烏克蘭兒童至俄國等戰爭罪負責。這是ICC首度通緝聯合國常任理事國元首，烏克蘭、美國皆稱好及認同，惟俄國認定此令無效。由於俄國並未加入ICC，普廷實際被拘捕的機率接近零。分析仍指出，這是普廷一大汙點，可能讓他在出訪時綁手綁腳。

強制遣送逾1.6萬名烏童至俄

ICC首席檢察官卡林汗（Karim Khan）表示，他是在「基於法庭證據、詳細調查和普廷及利沃瓦—貝洛瓦曾說的話」擬定拘捕令，並在上月廿二日提出申請。ICC表示，法官認定有「合理根據」懷疑兩人在擄掠烏國兒童上負有刑事責任，批准拘捕令。烏克蘭政府表示，開戰以來已有超過一萬六千名兒童被遣送至俄。

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烏國總統澤倫斯基稱讚這是「歷史性決定」，將是「歷史性問責」的開端，而檢察總長、總統府幕僚長到外交部長，也都對此表示歡迎。美國總統拜登表示，普廷顯然犯下戰爭罪，ICC有「正當理由」發布拘捕令；雖然美國在國際上並不承認ICC的拘捕令，但它表達出強有力的立場。歐盟、英、法都對ICC的決定表達支持，強調「這只是開始」，任何對俄國在烏國犯下的罪行負有責任者，無論其具有何種身份，都不應逃脫正義的制裁。

受審機率極小 俄稱沒意義

然而，克宮發言人佩斯科夫表示，俄國不承認ICC及其司法管轄權，任何決定對俄國都「無效」。外交部也重申拘捕令對俄國「沒意義」，俄國不會執行引渡；聯邦安全會議副主席梅德維傑夫則稱ICC的拘捕令有如廁所衛生紙。

美聯社指出，普廷實際在ICC法庭受審的機率微乎其微，ICC也沒有自己的警力執行拘捕，但拘捕令本身的道德涵義仍可在普廷餘下人生留下汙點，甚至他未來出訪、參加峰會也會受限，因為該國可能是準備逮捕他的ICC成員國。

習近平將見通緝犯 中國尷尬

曾在廿年前起訴賴比瑞亞前獨裁者泰勒的前國際法院檢察官克朗也說，普廷已被貼上「全球棄民」標籤，失去一切政治信譽，任何領袖只要挺他，也同樣蒙羞，現在所有獨裁者和暴君都知道，在國際上犯罪是要負起責任的。事實上，在ICC發布通緝普廷前，中俄兩國才宣布習近平將訪俄，如今習近平等於要去見一位在全球被通緝的國家元首，讓原本希望透過這場中俄元首峰會展現中國全球角色的習近平更為尷尬。

俄國兒童權利總統專員利沃瓦－貝洛瓦被ICC以戰爭罪發出拘捕令。（路透）

國際刑事法院簡介／美中俄都沒加入 ICC被稱「袋鼠法庭」

俄總統普廷ICC以戰爭罪發出拘捕令。（美聯社）

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