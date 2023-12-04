美專家：俄侵烏美國沒出兵 因保存軍力以便助台

美國研究中國軍事戰略專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示，美國沒派兵赴烏克蘭出自於保存軍事實力的考量以便保護台灣，所以美國不願直接干預烏克蘭戰爭。圖為美軍F-35B戰機。（美聯社資料照）

2023/12/04 16:22

〔中央社〕美國研究中國軍事戰略專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示，美國沒派兵赴烏克蘭出自於保存軍事實力的考量以便保護台灣，所以美國不願直接干預烏克蘭戰爭。

梅惠琳2日接受美國之音（VOA）專訪說，調查顯示，若干台灣人認為，因美國沒派兵赴烏克蘭，意味著美國不會派兵幫助台灣。

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她覺得美國總統拜登（Joe Biden）說得很清楚，不派兵去烏克蘭因保存美國軍事實力，「所以如果要保護台灣的話可以那麼做（派兵去台灣），所以我們不願意直接干預烏克蘭戰爭的原因是所以我們可以保護台灣」。

梅惠琳指出，很奇怪台灣人覺得美國放棄烏克蘭，意味著也會放棄他們，也有台灣人認為，美國不會直接干預而是提供武器給台灣，但戰爭若爆發沒辦法提供給台灣武器，因為台灣是個島，把武器運到台灣是不可能的。

分析習近平的武統時間表，她說，中共領導人習近平說，盼2027年前解放軍具備武統能力，所以2027年前不會有甚麼戰爭，而且解放軍的培訓、武器與後勤等仍有問題。

梅惠琳指出，但值得深思在於，若準備好了習近平想要幹嘛？她經常詢問中國政府有耐心等50、40、30年嗎？他們都說肯定不會，20年呢？他們就很模糊說，很難講甚麼具體時間，但他們不會繼續等待。

她說，很可能習近平亟欲解決台灣，但不意味著他個人將這麼做，如果他看情況覺得不會贏就不會動手，所以這就是為何威懾是很重要的，因意圖和能力有關係。

梅惠琳指出，當前美中關係非新冷戰，畢竟經濟文化政治領域雙方仍持續交流，即使中國頻頻抱怨美國，但美國真想遏止中國，美國不可能採行當前的投資經貿政策。

她說，往昔稱為冷戰因美蘇之間沒打仗，但中美之間打仗的可能性是比較高的，而且美中熱戰的可能性益增。

評估諸多機構的台海兵棋推演結論大不同，梅惠琳指出，由此可知，最後完全解決台灣議題是「不可思議的」，想不出來可完全解決台灣議題的方法，所以只會推延推遲，盡量保持目前的現狀。

評估中國當前軍力，她說，軍武方面中國已經很強，但是在人員素質與組織，這是習近平所擔心的，因習近平覺得人員素質不好，大學畢業的不願意當兵，培訓欠佳，組織改造後還是有些問題。

梅惠琳指出，何況1979年中越戰爭後至今共軍沒有實戰經驗，但美國一直打仗，美國政府、國防部都具備戰爭的經驗。

不過她也擔憂，由於台灣距離中國近在咫尺，所以在台灣附近中國軍隊具有優勢，美國派兵要從遠方調度，即使美國在日韓駐軍但規模小，比如美國在日本有個空軍基地，但中國在台灣附近的有39個，差別很大。

梅惠琳指出，但是在南海美國仍有優勢，因南海遼闊，距離中國比較遠，遠距作戰中國就會遭遇問題，所以台灣是最危險的因為中國有優勢，別的情況就不一定。

她說，因此不擔心中國太咄咄逼人，因為他們也知道如果危機升級了，他們也沒辦法，並建議美國應加強在亞洲的部署，雖然若干美軍駐紮於菲日，但絕大多數還是留在加州與夏威夷，可以把軍武放在更近的地方。

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