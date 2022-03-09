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    美CIA局長示警：勿低估習近平對台灣的決心

    CIA局長伯恩斯在國會聽證會上談論台海情勢。（彭博）

    CIA局長伯恩斯在國會聽證會上談論台海情勢。（彭博）

    2022/03/09 09:59

    〔即時新聞／綜合報導〕全球關注烏俄戰況發展，長期被視為風險地區的台海也多次被拿來比較。美中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）當地時間週二指出，中國似乎因俄軍陷入泥沼感到不安，但警告，不應低估中國國家主席習近平對台灣的決心。

    《路透》報導，伯恩斯出席美眾議院情報委員會關於全球威脅的年度聽證會時，被問到鑑於俄國因入侵烏克蘭所受到的經濟傷害，美國在與中國協調台灣問題上是否有更大空間？

    對此，伯恩斯給予否定答覆，「依照分析，我不會低估習近平和中國領導層對於台灣的決心。」他表示，「他們（中國）固然會因為目睹過去12天的烏俄戰況心神不寧，無論是西方國家展現出的力量，或是烏克蘭人民的堅決抵抗。」

    伯恩斯補充，他相信中國對台灣的算計必然受到衝擊，美方也會持續謹慎關注台海情勢。

    美國防情報局局長貝里爾（Scott Berrier）被問到，中國是否會因俄國的侵略行動壯膽，進而對台灣採取行動？他回答，台灣和烏克蘭「完全是兩種情勢」，「我還認為，我國在太平洋展現出的震懾態勢，能夠產生出截然不同的效果。我們也知道中國極度小心關注一切可能的狀況和發展。」

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