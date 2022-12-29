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    強化不對稱戰力！美國為台、烏尋找IFATDS火控系統供應商

    美國陸軍的IFATDS自動化火控系統。（取自美國陸軍官網）

    美國陸軍的IFATDS自動化火控系統。（取自美國陸軍官網）

    2022/12/29 06:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國政府採購網站消息，美國陸軍正在尋找「國際野戰砲兵戰術數據系統」（IFATDS）供應商，該系統用於自動火力控制，最終用戶為烏克蘭、台灣和拉脫維亞。

    招標內容，美國軍方計劃向烏克蘭、台灣和拉脫維亞各提供18套、16套及55套IFATDS的軟硬體設備、使用培訓課程，以及安裝、維護服務。招標申請截止日期為2023年1月9日。

    據《烏克蘭真理報》報導，烏克蘭將獲得的IFATDS，是搭配美國援助的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）的自動化火控系統。IFATDS旨在與來自各種來源的資訊進行整合和操作，以創建火力支援的一般操作圖像，是一套處理和交換訊息的電腦工作站網路，可將數據從前方觀察員傳輸到提供火力支援的單位。

    該系統的功能包括透過配置管理，自動處理火力請求、創建多個火力戰術決策、分散決策、監控任務性能等。

    主管美國對外軍售的美國國防安全合作署（DSCA）前年10月就已經宣布，向台灣出售首批11套「海馬斯」、64枚可從「海馬斯」發射、射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈（單體彈頭型的M57彈）、7輛M1152A1高機動性多功能輪式車輛（HMMWVS）、11支M240B通用機槍以及17套IFATDS，全數預計2024年交運來台。

    IFATDS火控系統讓「海馬斯」如虎添翼。美國售台11套「海馬斯」，包含64枚射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）在內。圖為「海馬斯」發射ATACMS戰術飛彈的瞬間。（圖取自美國陸軍官網）

    IFATDS火控系統讓「海馬斯」如虎添翼。美國售台11套「海馬斯」，包含64枚射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）在內。圖為「海馬斯」發射ATACMS戰術飛彈的瞬間。（圖取自美國陸軍官網）

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