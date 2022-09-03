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    美售台100枚響尾蛇、60枚魚叉飛彈 提供長程預警雷達後勤支援

    美國國防部宣布，國務院同意三筆總額約11億美元（約新台幣336億元）對台軍售，品項包括60枚「魚叉」反艦飛彈和100枚「響尾蛇」空對空飛彈，以及提供長程預警雷達的後勤與支援服務。圖為設在台灣北部山區的長程預警雷達。（圖：取自青年日報）

    美國國防部宣布，國務院同意三筆總額約11億美元（約新台幣336億元）對台軍售，品項包括60枚「魚叉」反艦飛彈和100枚「響尾蛇」空對空飛彈，以及提供長程預警雷達的後勤與支援服務。圖為設在台灣北部山區的長程預警雷達。（圖：取自青年日報）

    2022/09/03 07:33

    相關新聞：拜登政府上任後第六度對台軍售 總額逾11億美元

    〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈宣布，國務院同意三筆總額約11億美元（約新台幣336億元）對台軍售，品項包括60枚「魚叉」反艦飛彈和100枚「響尾蛇」空對空飛彈，以及提供長程預警雷達的後勤與支援服務。

    美國國防安全合作局（DSCA）聲明指出，對台軍售項目分別為：100枚「AIM-9X」響尾蛇空對空飛彈、4套戰術導引組件等相關設備，金額約8560萬美元。60枚「AGM-84L-1」魚叉反艦飛彈、4枚訓練用飛彈等相關配備，金額約3.55億美元。以及長程預警雷達計畫（SRP）後勤支援服務，金額約6.65億美元。

    DSCA表示，對台出售飛彈可協助台灣維持有保障的防衛能力，提升我方安全，並維護地區的政治穩定、軍事平衡和經濟發展，符合美國國家安全、經濟利益。後勤支援服務可確保SRP持續運作，提升我方應對當前和未來威脅之能力。

    國防部說，本次美方宣布對台軍售項目，除有助於建構我應對海、空灰色地帶壓迫，並發揮長程飛彈預警最大效益外，同時亦是彰顯協助我國強化整體防衛戰力，共同維護台海及印太區域安全與和平。

    外媒分析，在台灣面對中國壓力之際，本次軍售反映出拜登政府對台的持續支持。

    美國國防部宣布，國務院同意三筆總額約11億美元（約新台幣336億元）對台軍售，品項包括60枚「魚叉」反艦飛彈和100枚「響尾蛇」空對空飛彈，以及提供長程預警雷達的後勤與支援服務。圖為國軍漢光演習期間，空軍佳山基地官兵為F16戰機掛載AIM-120中程空對空對空飛彈（上，白色彈頭罩）丶AIM-9短程空對空飛彈（中，黃色彈頭罩），以及空射型魚叉反艦飛彈（下，紅色彈頭罩），採取「制海作戰」模式掛載。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

    美國國防部宣布，國務院同意三筆總額約11億美元（約新台幣336億元）對台軍售，品項包括60枚「魚叉」反艦飛彈和100枚「響尾蛇」空對空飛彈，以及提供長程預警雷達的後勤與支援服務。圖為國軍漢光演習期間，空軍佳山基地官兵為F16戰機掛載AIM-120中程空對空對空飛彈（上，白色彈頭罩）丶AIM-9短程空對空飛彈（中，黃色彈頭罩），以及空射型魚叉反艦飛彈（下，紅色彈頭罩），採取「制海作戰」模式掛載。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

    拜登政府宣布新一波對台11億美元軍售。（路透）

    拜登政府宣布新一波對台11億美元軍售。（路透）

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