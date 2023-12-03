叫牠「喀秋莎」！俄熊貓寶寶命名 「火藥味」十足

旅俄雌熊貓「丁丁」，8月24日誕下一隻雌寶寶。（取自莫斯科動物園官網）

2023/12/03 21:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕國外動物園為新生熊貓取名，通常會挑一個有中國或東方味的名字，不過，俄羅斯莫斯科動物園近日為熊猫寶寶舉辦的命名活動，「喀秋莎」（Katyusha） 一馬當先，成為至今最受莫斯科市民青睞的名字。二戰時期，蘇聯大規模生產、投入戰場的世界第一款火箭砲「BM-13」，俗稱就叫「喀秋莎」。

旅俄雌熊貓「丁丁」8月在莫斯科動物園首誕幼崽，是今年莫斯科一大喜事。莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）2日宣布，為在俄出生的首隻熊貓寶寶命名的投票活動已開跑，共有10個名字可供選擇。

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按照中國野生動物保護協會與莫斯科動物園簽署的協議，熊貓「如意」和「丁丁」於2019年4月抵達莫斯科，開啟為期15年的旅居生活。今年8月24日，「丁丁」首誕幼崽，為雌性，這是在俄羅斯出生的首隻熊貓寶寶。

俄媒《衛星通訊社》（Sputnik）3日報導，一天過去，已有超過10萬莫斯科市民投票。投票數據顯示，目前「喀秋莎」領先，得票率27%，獲得3萬多票。得票率較高的還有「莫莫」，21%的人投給這個選項，約2.3萬票；「瑪莎」也是受歡迎的名字，得票率17%，約有1.9萬票。

喀秋莎其實是俄羅斯常見女生名字「葉卡捷琳娜」的愛稱，同名歌曲二戰時期被蘇聯政府用來作為鼓勵蘇軍士氣，對抗德軍的戰歌。此曲描述了一位名叫喀秋莎的年輕姑娘，站在故鄉的岸邊歌唱，思念與等待遠方的愛人戰士，她的愛人則勇敢地捍衛國土邊疆，回報她的愛情。

二戰時期，蘇聯大規模生產、投入戰場的世界第一款火箭砲「BM-13」，俗稱就叫「喀秋莎」。根據紀錄，蘇聯士兵是「一面高唱《喀秋莎》，一面向德國法西斯開砲」。「喀秋莎」之名仍被用於較為新式的蘇聯車載多管火箭砲上，特別是「BM-21」與其衍生型。

二戰時期，蘇聯用來對付德軍的世界第一款火箭砲「BM-13」，俗稱就叫「喀秋莎」。圖為俄羅斯衛國戰爭紀念日時出場的「喀秋莎」。（圖擷取自維基百科公領域）

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