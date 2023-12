太陽大噴發！強烈地磁風暴來襲 中緯度極光大爆發

2023/12/02 19:44

〔編譯管淑平/綜合報導〕11月底太陽出現4波「日冕巨量噴發(CME,或稱日冕物質拋射)」,噴發的大量電漿粒子12月1日抵達地球,造成強烈地磁風暴,包括美國亞利桑那州、澳洲新南威爾斯州、中國北京等中緯度地區,也難得出現絢爛極光。

11月28日到29日太陽先後發生4波日冕巨量噴發,伴隨一次M9.8級強烈「太陽閃燄」,其中1波較晚發生、但速度較快的日冕巨量噴發,吞併前幾波速度較慢的,形成超級規模的「同類相食」日冕巨量噴發(Cannibal CME),朝著地球而來。

為此,美國「國家海洋暨大氣總署(NOAA)」太空天氣預報中心,11月29日發布強烈地磁風暴警報,該署1日表示,在世界協調時間(UTC)1日上午9時到中午12時(台灣時間同日下午5時到晚間8時),觀測到G3級的地磁風暴發生。

地磁風暴強度從最低G1到最強G5級,G3級被NOAA列為「強烈」等級,可能造成衛星導航、高頻無線電訊號短暫中斷,以及極光出現在更低緯度地區。

《華盛頓郵報》1日報導,這股地磁風暴使美國南至亞利桑那州都發生極光。根據澳洲媒體報導,位於南半球的澳洲北達新南威爾斯州的廣泛地區,1日夜空也出現絢麗極光,在西澳州、維多利亞州和南澳州尤其顯著,極光持續到2日凌晨。中國北京也在1日出現極光,中央電視台報導,這是北京史上第二次紀錄到極光。

太陽活動大約每11年一個周期,目前正處於自2019年12月開始的第25個周期,NOAA 10月才修正預測的極大期來臨時間為2024年1月到10月,比原本預測的2025年提早了1年,屆時可能帶來更壯觀的極光。

