太陽大噴發！強烈地磁風暴來襲 中緯度極光大爆發

澳洲多地1日出現的極光。（取自https://x.com/9NewsAUS/status/1730787530725794084?s=20）

2023/12/02 19:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕11月底太陽出現4波「日冕巨量噴發（CME，或稱日冕物質拋射）」，噴發的大量電漿粒子12月1日抵達地球，造成強烈地磁風暴，包括美國亞利桑那州、澳洲新南威爾斯州、中國北京等中緯度地區，也難得出現絢爛極光。

11月28日到29日太陽先後發生4波日冕巨量噴發，伴隨一次M9.8級強烈「太陽閃燄」，其中1波較晚發生、但速度較快的日冕巨量噴發，吞併前幾波速度較慢的，形成超級規模的「同類相食」日冕巨量噴發（Cannibal CME），朝著地球而來。

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為此，美國「國家海洋暨大氣總署（NOAA）」太空天氣預報中心，11月29日發布強烈地磁風暴警報，該署1日表示，在世界協調時間（UTC）1日上午9時到中午12時（台灣時間同日下午5時到晚間8時），觀測到G3級的地磁風暴發生。

地磁風暴強度從最低G1到最強G5級，G3級被NOAA列為「強烈」等級，可能造成衛星導航、高頻無線電訊號短暫中斷，以及極光出現在更低緯度地區。

《華盛頓郵報》1日報導，這股地磁風暴使美國南至亞利桑那州都發生極光。根據澳洲媒體報導，位於南半球的澳洲北達新南威爾斯州的廣泛地區，1日夜空也出現絢麗極光，在西澳州、維多利亞州和南澳州尤其顯著，極光持續到2日凌晨。中國北京也在1日出現極光，中央電視台報導，這是北京史上第二次紀錄到極光。

太陽活動大約每11年一個周期，目前正處於自2019年12月開始的第25個周期，NOAA 10月才修正預測的極大期來臨時間為2024年1月到10月，比原本預測的2025年提早了1年，屆時可能帶來更壯觀的極光。

The Aurora Australis lit up the sky across several states in our nation last night and early this morning! ????✨#9News | WATCH LIVE 6pm pic.twitter.com/qWsBCKDrmd — 9News Australia （@9NewsAUS） December 2, 2023

11月19日在挪威所見極光。（路透檔案照）

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