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聯合國罕見爭執！北韓、美國大使安理會交鋒

聯合國安理會27日就北韓發射間諜衛星一事召開會議，席間美國、北韓大使數次交鋒。示意圖。（法新社資料照）

聯合國安理會27日就北韓發射間諜衛星一事召開會議，席間美國、北韓大使數次交鋒。示意圖。（法新社資料照）

2023/11/28 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會27日就北韓發射間諜衛星一事召開會議，美國、北韓駐聯合國大使罕見公開交流，雙方因緊張局勢加劇發生爭執。

據《路透》報導，相隔近6年，北韓於今年7月再度派遣聯合國特使列席安理會，參與和該國相關的核武、彈道飛彈議程。安理會由15個成員國組成，27日就北韓本月發射間諜衛星一事召開會議。

會議尾聲，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）和北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）先後脫稿發表言論、在會議上爭奪答辯權，兩人均強調己方國家被迫採取防禦性行動。

金星強調：「交戰方美國正以核武威脅我們。作為另一交戰方，北韓有權開發、測試、製造和持有，與美國當前擁有、或仍處開發階段武器系統相當的武器系統。」

北韓自2006年以來，因私自進行彈道飛彈及核武計畫，受到聯合國制裁。聯合國決議明確禁止北韓發展彈道飛彈技術。

過去20個月，北韓試射了數十枚彈道飛彈，21日發射軍事偵察衛星也採用了相同技術。美國不斷警告平壤準備進行第7次核試爆。

湯瑪斯-葛林斐德表示：「北韓聲稱發射飛彈本質上僅具防禦性，是為了回應我方的雙邊和三邊軍事演習，我們強烈反對北韓的不誠實說法。」他補充說，美國的演習都是例行性、防禦性的，且都會在事前對外公布。

湯瑪斯-葛林斐德說：「我想再次表達我方無條件對話的誠意，北韓需要做的僅是接受提議。」

北韓、南韓、中國、美國、日本及俄羅斯之間的無核談判，於2009年陷入僵局。金正恩表示，在「持續的軍事威脅」徹底消除前，北韓將繼續強化實力。湯瑪斯-葛林斐德指出，北韓的行為無疑是偏執的，「對美國可能發動攻擊的偏執」。

湯瑪斯-葛林斐德強調：「如果說美國想對北韓做些什麼，那就是向北韓人民提供人道主義援助，絕不是摧毀北韓人民的武器。」

過去幾年，聯合國安理會在如何處理平壤問題上存在分歧。中國和俄羅斯表示，美國和南韓的聯合軍演激怒了平壤；華盛頓則指責北京、莫斯科保護北韓免受更多制裁，試圖藉此鼓勵北韓。

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