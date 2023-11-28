律師談人大代表 逾6萬中國網友湧入喊：從未投給這些人！

中國一名律師近日發布一段有關於人大代表的影片時，湧入6萬多名中國網友留言集體聲明「從未授權或投票給他人代表自己」。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2023/11/28 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平多次對外宣稱中國也有民主，提出所謂「全過程人民民主（中國式民主）」被外界當作笑話，「不同意的請舉手」更成知名惡搞迷因。中國一名律師近日在短影音平台「抖音」發布一段有關於人大代表的影片時，竟湧入6萬多名中國網友留言集體聲明「從未授權或投票給他人代表自己」，引發熱議。

旅義華僑畫家李穎26日在其X平台「李老師不是你老師」分享一段截錄畫面，可以看到一名叫「王歡律師」的抖音創作者發布影片解釋「人大代表犯了罪不能直接抓」一事，該名創作者的抖音頻道僅5000多人追蹤，平時的影片點閱數約1、200次。

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不過該影片曝光後卻意外在中網掀起熱議，湧入近6.5萬人留言集體聲明「我沒授權任何人代表我投票或者發表意見」、「本人未直接或間接參與任何組織的任人和投票，也未授權任何組織和個人代表本人意志」、「不接受其他任何人代表我，也未選過任何人代表我」、「從未委託任何人代表本人行使任何權力或發表意見」、「我不認同人大代表人民發聲，人民從未投給這些人」。

其他網友則表示，「全過程民主的意思就是習近平一個人自己選自己的民主，唯一候選人，派士兵扛槍上主席台，刺刀下的選舉！全票當選！」、「中共所謂民主根本是天大笑話」、「全過程民主等於全自動民主不需要人民親自參與，全自動實現民主啦」。目前該影片在原頻道疑似已下架刪除。

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