卡拉OK測「恥度」？ 科學家揭開小腦與與臉紅的秘密

荷蘭科學家透過一項有趣的卡拉OK實驗,揭開了小腦與「羞恥感」及臉紅的祕密。(路透)

2024/07/21 20:23

〔編譯陳成良/綜合報導〕臉紅是人類獨特的情感表現,也是許多人在社交場合中難以言喻的困擾。但您是否想過,掌管身體平衡的小腦,竟然也與「羞恥感」和臉紅有著密不可分的關係?荷蘭科學家透過一項有趣的卡拉OK實驗,揭開這個令人驚奇的連結。

美國知名科技網站《物理學家組織》(PhysOrg)20日報導,這項研究由荷蘭神經科學研究所(Netherlands Institute for Neuroscience)、阿姆斯特丹大學(University of Amsterdam)和基耶蒂大學(University of Chieti)共同合作,並於7月17日將研究成果發表於《皇家學會報告B輯》(Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences)期刊。

請繼續往下閱讀...

研究團隊招募了一群青春期女性作為受試者,因為這個年齡層對社會評價特別敏感,容易出現臉紅反應。為了營造出逼真的「公開演出」情境,研究人員設計了兩階段的卡拉OK實驗。

首先,研究人員要求受試者們演唱一首刻意挑選的高難度歌曲,藉此引發她們的緊張情緒。接著,在第二階段實驗中,讓她們觀看自己先前唱歌的影片,同時利用核磁共振儀(MRI)測量她們的大腦活動和臉頰溫度變化,作為臉紅程度的指標。

為了加深受試者的「羞恥感」,研究人員還告訴她們,會有觀眾和她們一起觀看影片。最後,再讓她們觀看另一位演唱程度相仿的受試者,以及一位偽裝成受試者的專業歌手的演唱片段,作為對照組。

實驗結果顯示,受試者在觀看自己唱歌的影片時,臉紅程度明顯高於觀看他人演唱時。有趣的是,與臉紅相關的大腦區域並非一般認為與自我意識或解讀他人想法有關的區域,而是掌管運動協調的小腦(cerebellum)活動增加有關。

對此,阿姆斯特丹大學的尼科利奇(Milica Nikolic)博士解釋,近年來越來越多研究顯示,小腦也參與了情緒處理過程。此外,研究團隊還觀察到,受試者在觀看自己唱歌的影片時,大腦早期視覺區域的活動也明顯增加,這意味著她們更容易被自己的影像所吸引,進而放大自身的「羞恥感」。

尼科利奇總結:「根據實驗結果,我們推論,思考他人的想法,可能並非引發臉紅的必要條件。臉紅更像是一種自動化的生理反應,當你暴露在與自身相關的事物面前時,就會觸發這種反應。」

研究團隊表示,未來將進一步探討不同情境下引發臉紅的機制,例如年齡、性別、文化背景等因素的影響,以及兒童在發展出「讀心術」之前,是否也會出現臉紅反應。

報導提到,臉紅看似是件令人困擾的小事,卻蘊藏著複雜的腦部運作機制。這項研究不僅幫助人們更了解「羞恥感」和臉紅之間的關聯,也為研發治療社交焦慮症等相關疾病的新療法帶來了希望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法