烏克蘭傳大選風聲全國震怒 民調超過8成要等打完仗再選

在烏俄開戰後，許多烏克蘭人逃離家鄉，此圖為烏國難民在墨西哥準備過境時與美國海關、邊境巡邏隊官員交談。（美聯社）

2023/11/26 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭當前仍持續膠著，但近期有消息傳出烏克蘭可能按照原定時間在2024年舉辦大選，國內反對聲浪四起，該國官員表示，當國家無法保證公民安全、當國家的士兵無法投票或被提名為候選人時，選舉是不可能舉行的。

根據英國《BBC》報導，烏克蘭國內民眾強烈反對在戰爭期間舉辦大選，即使政府改動戒嚴法使選舉得以進行，投票也存在諸多障礙。烏克蘭國會議員、人民公僕黨主席舒立亞克（Olena Shulyak）表示，當我國數百萬公民在國內外流離失所時，在戰爭期間舉辦大選是不可能的。

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其他投票的困難包括通常作為投票所的學校已遭到破壞、過期的選民登記冊、戒嚴法的種種權利限制，甚至是選舉所需耗費的資金。因此專家們一致認為，在當前處境下，透過競爭性政治進程舉辦自由且公正的選舉是不可能的。

基輔國際社會學研究所在11月進行的一項調查顯示，有超過80％的受訪者希望戰爭結束後再舉行選舉。而該國反對黨和執政黨議員也一再聲明在明年辦大選是錯誤的選擇。大多數烏克蘭政黨與政治團體似乎都同意在國家仍與俄國作戰時，他們不能再繼續和平時期的政治爭吵。

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