日本首屆「撿垃圾世界杯」登場 英國隊撿57公斤垃圾奪冠

日本22日在東京街頭舉行首屆「撿垃圾世界杯」，比賽最終由英國隊以在90分鐘內撿到57.42公斤垃圾的好成績奪得冠軍。（路透）

2023/11/25 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本22日在東京舉辦首屆「撿垃圾世界杯」（SpoGami）活動，吸引全球共21個國家派出代表隊前往共襄盛舉。該賽事最終由英國隊以撿到共計57.42公斤的垃圾奪冠收尾。

綜合外媒報導，「撿垃圾世界杯」的比賽規則為，所有參賽隊伍皆需以3人為1組，比賽限時90分鐘，在這90分鐘內能夠於表參道及澀谷街頭撿到最多街道垃圾的隊伍即可獲得冠軍頭銜。此次競賽吸引共21個國家派出代表隊前往日本參賽，甚至有澳洲、巴西等國家的環保人士不遠千里而來，只願為環境保育盡一份心力。最終英國隊在時限內撿到共計57.42公斤的垃圾勇奪第一，讓日本隊作為東道主直呼「不甘心」。

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英國隊隊長帕里（Sarah Parry）在領獎時表示，「其他隊伍可能在環保上做了非常多努力但是缺少運動上的優勢，而我們正好相反」，但她也補充道，「我們也在清理海洋垃圾和減少浪費這方面付出了非常多的努力」。美國隊隊員則在賽後採訪中表示，「在日本街上找垃圾真的很困難，因為實際上根本沒有那麼多垃圾。我們必須非常仔細的找，甚至要鑽進灌木叢中才能找到垃圾」。

據報導，下一屆「撿垃圾世界杯」將在2025年登場，同時主辦單位也希望能夠有更多來自世界各國的隊伍一起響應這個活動。「撿垃圾世界杯」賽事創始人馬見塚健一表示，若日本能成立「撿垃圾世界杯」協會，那麼他的目標將會是讓此項運動前進奧運會。

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