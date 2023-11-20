南韓首爾啤酒節主辦方不見了！積欠數十家廠商近2500萬元

南韓首爾啤酒節活動結束後，主辦方從此人間蒸發，數十間廠商拿不回款項，損失超過10億韓元。（圖擷自首爾啤酒節網站） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2023/11/20 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕太離譜！南韓首爾啤酒節10月6日至15日在銅雀區鷺梁津足球場舉辦，並且找來許多知名歌手、DJ輪番表演，孰料活動結束後主辦團隊從此人間蒸發，數十間廠商拿不回押金、結算款項，累計損失超過10億韓元（約新台幣2449萬元）。

據《YTN》報導，租賃廠商表示，他向首爾啤酒節提供了40間流動廁所，總費用為6600萬韓元（約新台幣161.6萬元），沒想到活動團隊近來突然失去聯繫，消失得無影無蹤，目前他只收到1900萬韓元（約新台幣46.5萬元）。

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租賃廠商感嘆，他先行墊支了流動廁所載運和清潔費用，結果現在錢根本拿不回來。媒體前往首爾啤酒節官網上所提供的辦公室地址查看時，發現裡面空無一人，大樓經理透露，這間辦公室已在10月底合約到期，東西也全都搬走了。

據了解，由於首爾啤酒節舉辦時透過地方政府宣傳，銅雀區區長也前往致詞，讓廠商們以為這是當局舉辦的活動因此相當信任，怎知卻發生這種事情。

銅雀區政府對此強調，他們只是為私人舉辦的活動提供場地，因此政府無法賠償相關費用，目前受害廠商已決定報警提告主辦單位。

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