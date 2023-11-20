秋後算帳！上海萬聖節嘲諷時政 中國警方抓coser

今年萬聖節期間，中國上海等地的年輕人以各種主題鮮明的造型走上街頭，表達對社會現狀的不滿，甚至出現小熊維尼等帶有影射中國國家主席習近平等高層領袖的造型。（取自社群平台X）

2023/11/20 06:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕今年萬聖節期間，中國不少「角色扮演者」（Cosplayer）因為展現嘲諷時政的造型，引起警方嚴重關切。據多名知情人士透露，當局已開始秋後算帳，多名參與者遭到公安局國保人員約談；中國網信辦也約談抖音、小紅書及騰訊等社群媒體相關負責人，責令嚴查有關萬聖節影片上傳者。

萬聖節是美國、英國、澳洲等西方國家的傳統節日，今年10月31日前一天，上海等地的年輕人以各種主題鮮明的造型走上街頭，表達對社會現狀的不滿，包括有人身穿武漢肺炎疫情時期的核酸篩檢人員「大白」防護衣；有人頭戴監控鏡頭模型，暗諷無處不在的監控系統；有人展示一張不斷下跌的股票指數海報，手拿韭菜，隱喻投資散戶的慘況，甚至出現小熊維尼、蝦蟆等帶有影射中國國家主席習近平等高層領袖的造型。

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自由亞洲電台（RFA）報導，南京公益人士何培蓉透露，上海有多名Cosplay年輕人被警方帶走，已超過24小時，家屬還在了解警方是否會放人。社群媒體X（前推特）帳號「財經真相@Rumoreconomy」也說，「上海開始抓Cosplay的年輕人了，好幾個在網上玩得嗨的名角都被請去喝茶了！」

另一名上海媒體人士章晨告訴RFA，「聽說開始抓Cosplay的年輕人，警告他們不要再去扮演那些遊戲裡的人物或者動漫中的人物…但其中一些角色帶有對現實的諷刺意味，我們叫『西方的意識形態入侵年輕人大腦』，他們（警察）要禁止這些。」

上海動漫設計者張婷也說，有「角色扮演者」被警察約談和警告，後果還不清楚。

此外，北京一家網路媒體的員工透露，網信辦近日約談騰訊、小紅書、抖音公司相關負責人，責令整改網路影片管理方法，不得再發布萬聖節期間「違反社會主義核心價值」的作品。據報導，今年上海萬聖節的相關照片、影片已基本「被消失」。

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