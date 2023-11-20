秋後算帳！上海萬聖節嘲諷時政 中國警方抓coser
〔國際新聞中心／綜合報導〕今年萬聖節期間，中國不少「角色扮演者」（Cosplayer）因為展現嘲諷時政的造型，引起警方嚴重關切。據多名知情人士透露，當局已開始秋後算帳，多名參與者遭到公安局國保人員約談；中國網信辦也約談抖音、小紅書及騰訊等社群媒體相關負責人，責令嚴查有關萬聖節影片上傳者。
萬聖節是美國、英國、澳洲等西方國家的傳統節日，今年10月31日前一天，上海等地的年輕人以各種主題鮮明的造型走上街頭，表達對社會現狀的不滿，包括有人身穿武漢肺炎疫情時期的核酸篩檢人員「大白」防護衣；有人頭戴監控鏡頭模型，暗諷無處不在的監控系統；有人展示一張不斷下跌的股票指數海報，手拿韭菜，隱喻投資散戶的慘況，甚至出現小熊維尼、蝦蟆等帶有影射中國國家主席習近平等高層領袖的造型。
請繼續往下閱讀...
自由亞洲電台（RFA）報導，南京公益人士何培蓉透露，上海有多名Cosplay年輕人被警方帶走，已超過24小時，家屬還在了解警方是否會放人。社群媒體X（前推特）帳號「財經真相@Rumoreconomy」也說，「上海開始抓Cosplay的年輕人了，好幾個在網上玩得嗨的名角都被請去喝茶了！」
另一名上海媒體人士章晨告訴RFA，「聽說開始抓Cosplay的年輕人，警告他們不要再去扮演那些遊戲裡的人物或者動漫中的人物…但其中一些角色帶有對現實的諷刺意味，我們叫『西方的意識形態入侵年輕人大腦』，他們（警察）要禁止這些。」
上海動漫設計者張婷也說，有「角色扮演者」被警察約談和警告，後果還不清楚。
此外，北京一家網路媒體的員工透露，網信辦近日約談騰訊、小紅書、抖音公司相關負責人，責令整改網路影片管理方法，不得再發布萬聖節期間「違反社會主義核心價值」的作品。據報導，今年上海萬聖節的相關照片、影片已基本「被消失」。