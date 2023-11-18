拜習會後WSJ社論：美國仍須做好遏阻中國犯台準備

華爾街日報社論指出，拜習會後沒有跡象顯示，中國將停止其在西太平洋的挑釁行為。（法新社）

2023/11/18 22:04

〔編譯魏國金／台北報導〕《華爾街日報》（WSJ）18日社論指出，不管美國總統拜登與中國國家主席習近平的會面有何成果，沒有跡象顯示中國有意停止其在西太平洋的軍事挑釁行動，這使美國最終仍須做好準備，遏阻中國攻擊台灣。

文章指出，在舊金山拜習會前，拜登對台灣與友邦保持低調，以安撫習近平，但北京對美國自制的回應是騷擾美國軍機，以及向來自菲律賓的盟邦船隻發射水砲。如果有硬實力做後盾，拜登的外交將更強大。

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拜登已要求美國國會緊急金援烏克蘭與以色列1050億美元，但對於太平洋的威懾，他僅尋求為區域夥伴國家提供20億美元的軍售。

文章認為，過去近兩年，美國透過大量提供烏克蘭鄰國武器，協助烏國對抗俄羅斯。對於台灣，美國沒有如此的「戰略奢侈」，武裝台灣的絕佳機會就是在爆發台海衝突前。軍售區域盟國20億美元不足以應對隨時可能爆發的戰鬥，應該至少再增加20億美元（635億台幣），而且直接提供台灣。

這些軍售可以透過直接撥款，從美國庫存中轉移物品和服務來補充。智庫美國企業研究所的塞耶茲（Eric Sayers）與沃克（Dustin Walker）指出，對台灣6.5億美元（206億台幣）的此類撥款權至2023年財政年度到期。美國國會可以批准更多經費，並包含以較新武器，補充美國武器庫存的資金。

該文也呼籲，制定有利加快武器交付台灣的規定。美國國會近期一封信函指出，美國2020年10月宣布出售400枚魚叉反艦飛彈，但美國海軍直到2023年4月才簽訂合約。媒體報導，相關交付要到2029年才能完成。或許可制定一個有利的條文，亦即在武器交付上，台灣可以排在其他夥伴國家之前。

文章也說，美國必須購買大量飛彈等軍火，美國並沒有足夠的長程火力，在太平洋取得決定性勝利，同時美國必須制定計畫，讓美國海軍擁有66艘攻擊潛艦，以遏止中國的軍事擴張，目前美國海軍僅有49艘攻擊艦，至2036年還不到54艘。

該文說，或許拜登政府的部分人士將主張，強化美國在太平洋地區的威懾力是挑釁行為，但經驗顯示恰恰相反：北京無論在南海的島礁軍事化或時常跨越台灣海峽中線，威脅台灣，都是利用了美國的膽怯。

文末結語，太平洋地區的風險比大眾想像的還高，但美國仍可以阻止台海戰爭。拜登不會希望人們想起他時，是一位浪費美國寶貴準備時間的總統。

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