習近平否認外傳「武統台灣時間表」 專家：只是在等待時機

習近平近日訪美出席亞太經合會（APEC）領袖峰會。（法新社）

2023/11/18 15:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平近日與美國總統拜登會談時，否認中國可能在2027或2035年武力統一台灣的傳聞。然而，《美國之音》（VOA）18日引述專家分析，這僅說明中方認為目前不是加劇緊張局勢的合適時機，同時在為未來採取軍事行動爭取時間。

據報導，拜登政府一名資深官員在「拜習會」後透露，習近平在會中否認有近期武力入侵台灣的計畫。習近平還提到，他聽到美國有各種報告，說中方正計劃在2027年或2035年採取軍事行動，但中方根本就沒有這樣的計畫，也沒有人向他表達過這種計畫。

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對此，華府智庫「大西洋理事會」斯考克羅夫特戰略與安全中心主任兼高級研究員米希塔（Andrew A. Michta）表示，「習近平的此番表態是說，中國領導層已經決定，現在還不是真正進行另一場對抗的時候，他們正在努力緩和這些緊張局勢」。他說：「就像俄羅斯的軍事集結一樣，中國的軍事集結並不是以嚇阻為目的，實際上是在為進攻行動做準備」。

就在「拜習會」前夕，美國國會主要跨黨派諮詢機構「美國—中國經濟暨安全審查委員會」（USCC） 發布的年度報告也表達類似的意思。報告說，現在看來中國是將與美國的外交視為一種工具，在幾年內阻止和拖延美國的壓力，以便中國進一步發展，擁有經濟、軍事和技術能力。北京將持續深入挑戰現有國際秩序，試圖建立一個與美國及其在歐洲、亞洲和其他地方的民主盟友不同的新秩序。

分析普遍認為，台海局勢將是美中安全問題的最大挑戰。米科塔說，「這對美國及其盟友來說是一個根本性的挑戰：美國能夠在多大程度上維持目前的安全保障結構，加強安全保障，確保中國不會試圖對台灣採取軍事行動，或採取海上封鎖等其他方做法」。

米科塔說，美中在印太地區的潛在衝突隱患是一個可能逐漸成型的「全球戰場」的一部分，一方是美國及其民主盟友，另一方是「獨裁軸心」：俄羅斯、中國、北韓和伊朗，「結構性問題仍將存在，這些問題不會因為習近平主席和拜登總統的一次雙邊會晤就能解決」。

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