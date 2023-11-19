英國無臂男「雙腳開車」20年來零車禍 靈活駕駛特斯拉影片曝光！

天生沒有雙臂的貝茨近期在TikTok上用雙腳駕駛特斯拉。（圖擷取自TikTok:amazingfeet）

2023/11/19 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國41歲的貝茨（Richie Bates）是一位天生沒有雙臂的父親，但他的生活卻展現了不可思議的韌性。儘管天生沒有雙臂，但他卻以一雙靈活的腳成功駕馭車輛，且他在18歲時合法取得駕照，至今已有20多年的駕駛經驗，更令人驚訝的是，他在這段時間內從未發生過任何車禍。近期更是在經營的TikTok上秀出用雙腳駕駛特斯拉影片，引起網友熱議。

根據太陽報報導，貝茨來自英國西薩塞克斯郡奇切斯特（Chichester），因罹患海豹肢症（phocomelia）而天生沒有雙臂。儘管如此，他卻能巧妙地運用左腳控制油門和煞車踏板，右腳則負責方向盤和排檔桿，而他的腳指能靈活地開車門、繫安全帶，甚至可以夾起馬克杯喝咖啡，使他得以完全不改裝的方式駕駛車輛。

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報導指出，貝茨在17歲時接受了英國交通部駕照及行照監理局（DVLA）的評估，通過駕駛模擬器的測試。他成功通過評估後，被准許進行道路測驗，其穩定的駕駛技術令主考官驚艷。在完成10堂道路安全相關課程後，貝茨在18歲時首次通過考試，取得了正規駕照，並依照英國標準費率繳納保險費。

貝茨自18歲拿到駕照以來，已經開了20多年的車，一直保持無車禍的紀錄。他表示，父親為我改裝了一輛卡丁車來繞行他的農場，所以很早就開始學習駕駛。不過，貝茨也透露，他最大的擔憂是在路上被警察攔查甚至刁難，因為他曾多次被攔下，儘管有些警察能理解他的情況，但仍然有些人會對他提出質疑，並阻止要他停下來。

除了駕駛技術外，貝茨以中古車買賣為業，同時在近年來積極經營網路社群。在TikTok上，他擁有12萬粉絲，經常分享他用雙腳執行各種活動的影片，包括煮料理、DIY、修車、打撞球等各種生活技能，甚至將自己的賓士Sprinter客貨車改裝成露營車，最近更在影片中開箱試乘特斯拉Model 3，向世人展現他對各種挑戰的勇氣和堅持，而對於網路上的評論，貝茨則表示，會忽略那些惡意的負面評論，而專注看那些給他正面能量的評價。

貝茨能巧妙地運用左腳控制油門和煞車踏板，右腳則負責方向盤和排檔桿，而他的腳指能靈活地開車門、繫安全帶。（圖擷取自TikTok:amazingfeet）

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