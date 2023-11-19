為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英國無臂男「雙腳開車」20年來零車禍 靈活駕駛特斯拉影片曝光！

天生沒有雙臂的貝茨近期在TikTok上用雙腳駕駛特斯拉。（圖擷取自TikTok:amazingfeet）

天生沒有雙臂的貝茨近期在TikTok上用雙腳駕駛特斯拉。（圖擷取自TikTok:amazingfeet）

2023/11/19 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國41歲的貝茨（Richie Bates）是一位天生沒有雙臂的父親，但他的生活卻展現了不可思議的韌性。儘管天生沒有雙臂，但他卻以一雙靈活的腳成功駕馭車輛，且他在18歲時合法取得駕照，至今已有20多年的駕駛經驗，更令人驚訝的是，他在這段時間內從未發生過任何車禍。近期更是在經營的TikTok上秀出用雙腳駕駛特斯拉影片，引起網友熱議。

根據太陽報報導，貝茨來自英國西薩塞克斯郡奇切斯特（Chichester），因罹患海豹肢症（phocomelia）而天生沒有雙臂。儘管如此，他卻能巧妙地運用左腳控制油門和煞車踏板，右腳則負責方向盤和排檔桿，而他的腳指能靈活地開車門、繫安全帶，甚至可以夾起馬克杯喝咖啡，使他得以完全不改裝的方式駕駛車輛。

報導指出，貝茨在17歲時接受了英國交通部駕照及行照監理局（DVLA）的評估，通過駕駛模擬器的測試。他成功通過評估後，被准許進行道路測驗，其穩定的駕駛技術令主考官驚艷。在完成10堂道路安全相關課程後，貝茨在18歲時首次通過考試，取得了正規駕照，並依照英國標準費率繳納保險費。

貝茨自18歲拿到駕照以來，已經開了20多年的車，一直保持無車禍的紀錄。他表示，父親為我改裝了一輛卡丁車來繞行他的農場，所以很早就開始學習駕駛。不過，貝茨也透露，他最大的擔憂是在路上被警察攔查甚至刁難，因為他曾多次被攔下，儘管有些警察能理解他的情況，但仍然有些人會對他提出質疑，並阻止要他停下來。

除了駕駛技術外，貝茨以中古車買賣為業，同時在近年來積極經營網路社群。在TikTok上，他擁有12萬粉絲，經常分享他用雙腳執行各種活動的影片，包括煮料理、DIY、修車、打撞球等各種生活技能，甚至將自己的賓士Sprinter客貨車改裝成露營車，最近更在影片中開箱試乘特斯拉Model 3，向世人展現他對各種挑戰的勇氣和堅持，而對於網路上的評論，貝茨則表示，會忽略那些惡意的負面評論，而專注看那些給他正面能量的評價。

貝茨能巧妙地運用左腳控制油門和煞車踏板，右腳則負責方向盤和排檔桿，而他的腳指能靈活地開車門、繫安全帶。（圖擷取自TikTok:amazingfeet）

貝茨能巧妙地運用左腳控制油門和煞車踏板，右腳則負責方向盤和排檔桿，而他的腳指能靈活地開車門、繫安全帶。（圖擷取自TikTok:amazingfeet）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「反猶太」言論惹議? 馬斯克在APEC的演講「被取消」
2023/11/17 15:47

「反猶太」言論惹議? 馬斯克在APEC的演講「被取消」
氣炸！停車場入口被車擋住爆口角 住戶報警反收到罰單
2023/11/16 16:41

氣炸！停車場入口被車擋住爆口角 住戶報警反收到罰單
電商廝殺燙傷蝦皮 2創辦人身家一夜之間蒸發318億
2023/11/16 15:17

電商廝殺燙傷蝦皮 2創辦人身家一夜之間蒸發318億
他目睹朋友「雙腳開車」嚇傻！糾正竟反被嗆「爸媽都這樣開」
2023/11/05 19:25

他目睹朋友「雙腳開車」嚇傻！糾正竟反被嗆「爸媽都這樣開」
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播