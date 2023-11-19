禿頭患者新希望！ 專家用「 3D列印」成功復刻毛囊

美國研究團隊近日成功以3D列印的方式成功復刻毛囊細胞，未來針對禿頭症狀可能有更多治療方法。（圖截自X「@ClassicRoy」）

2023/11/19 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕紐約壬色列理工學院近日在科學期刊《科學進展》（Science Advances）發表一項研究成果表示研究團隊已經成功在實驗室中，將人體中的毛囊成功以3D列印的技術復刻完成，未來禿頭症狀將可能有比外用藥或植髮更有效的治療方法。

根據《太陽報》報導，美國紐約壬色列理工學院研究團隊近日成功提取出人體皮膚中的正常毛囊細胞，並讓這些細胞在實驗室中進行分裂及繁殖，直到產生出足夠的樣本後讓研究人員能利用以蛋白質和其他材料混合製成的生物墨水將其列印，最後將這些細胞再植入皮膚中。

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壬色列理工學院化學和生物工程副教授卡蘭德（Pankaj Karande）作為此項研究的負責人，他在研究結果報告中表示，「目前此項技術的開發還僅僅只是在概念驗證的階段，現在列印出的毛囊細胞只能存活約2到3週，並不足以讓毛髮生長。但這些實驗結果已經足以證明3D生物列印能夠精準且重複的創造出人體毛囊結構」。同時他也提到，這種自動化的過程在未來持續研發相關技術的進程中將會是非常必要的一環。

此項技術在未來可能得到更充分的運用，因為毛囊的重要性不僅在於決定一個人禿頭與否。專家表示，毛囊在人體中也負責產生汗液，調節體溫，且其中含有助於皮膚癒合的幹細胞。此外毛囊也是外用藥物及化妝品的滲透點，是人體中非常重要的一部分。

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