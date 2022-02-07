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    以色列團隊用「脂肪」培養幹細胞 有望讓癱瘓者重新走路

    以色列團隊近日發表新實驗報告，稱可利用基因工程技術，將病患的「脂肪」組織製成脊椎植入物，若臨床實驗獲准且成功，有望在未來幾年內讓癱瘓病人「恢復行走能力」。圖為連續5屆巴西輪椅舞冠軍Viviane Pereira Macedo，輪椅使用者示意圖。（法新社）

    以色列團隊近日發表新實驗報告，稱可利用基因工程技術，將病患的「脂肪」組織製成脊椎植入物，若臨床實驗獲准且成功，有望在未來幾年內讓癱瘓病人「恢復行走能力」。圖為連續5屆巴西輪椅舞冠軍Viviane Pereira Macedo，輪椅使用者示意圖。（法新社）

    2022/02/07 23:27

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列特拉維夫大學（TAU）研究團隊近日發表突破性新科技，可利用基因工程技術，將病患的脂肪組織改造成類似胚胎幹細胞並製成脊椎植入物，若臨床實驗獲准且成功，有望在未來幾年內讓癱瘓病人「恢復行走能力」。

    《天空新聞網》報導，由以色列特拉維夫大學教授德維爾（Tal Dvir）領銜的科技團隊，近日發表極具突破性的實驗報告，證明可以將人類脂肪組織透過基因工程技術，恢復成類似「胚胎幹細胞」的植入物，修復受損的脊椎，且在實驗鼠身上有高達80%的成功率。

    報導指出，這項科技是從病患腹部採出少量脂肪組織，並利用基因工程技術，將該組織回復成類似胚胎幹細胞的原始型態，再培養成脊椎植入物，就能達到修復的作用。目前雖未獲准進行人體實驗，但在實驗室中已經可以讓80%的癱瘓白老鼠恢復行走能力。

    德維爾教授也解釋，由於細胞來源是病患本身，可以大幅降低植入物被身體排斥的可能性以及風險，且也因此預計將很快可以獲准進行臨床實驗，一旦未來幾年內實驗成功，很快可以造福全球所有癱瘓病人，令他們重獲行走的能力。

    據悉，這項實驗研究成果於今（7）日發表在《先進科學》（Advanced Science）期刊中；德維爾及其團隊也曾於2019年發表3D列印出的小型人類心臟而登上國際媒體版面。

    以色列特拉維夫大學教授德維爾（Tal Dvir，見圖）解釋，由於細胞來源是病患本身，可以大幅降低植入物被身體排斥的可能性以及風險，且也因此預計將很快可以獲准進行臨床實驗，一旦未來幾年內實驗成功，很快可以造福全球所有癱瘓病人，令他們重獲行走的能力。（法新社）

    以色列特拉維夫大學教授德維爾（Tal Dvir，見圖）解釋，由於細胞來源是病患本身，可以大幅降低植入物被身體排斥的可能性以及風險，且也因此預計將很快可以獲准進行臨床實驗，一旦未來幾年內實驗成功，很快可以造福全球所有癱瘓病人，令他們重獲行走的能力。（法新社）

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