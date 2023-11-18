為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美國已婚女教師性侵17歲學生 二度強迫發生關係還傳裸照

美國女教師遭指控性侵學生，還透過社群平台向對方發送裸照。（圖擷FB）

美國女教師遭指控性侵學生，還透過社群平台向對方發送裸照。（圖擷FB）

2023/11/18 20:27

即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅萊州一名27歲已婚女教師，涉嫌性侵一名17歲男學生，二度強迫對方發生關係，並傳裸照給對方，受害學生家長得知氣炸，怒轟「她毀了我兒子的生活」。

《紐約郵報》報導，美國南卡羅萊州私立基督教學校的一名27歲已婚女教師里根·安德森 （Reagan Anderson），被指控性侵17歲學生，甚至傳裸照給對方，後遭到警方逮捕。

據了解，安德森從10月開始就虐待這名17歲男孩，二度強迫對方發生關係，第一次性侵發生在一棟私人住宅、第二次則是在一間必勝客外的停車場，受害者母親表示，安德森還透過社群平台向兒子傳送裸照。

該校校長布蘭迪·穆倫納克斯（Brandy Mulennax）表示，早在8日就已經通報警方，然後將安德森開除，並發了一封信給所有家長，「上週得知有關一名工作人員與高中生之間存在不正當關係的指控。政府立即聯繫了執法部門，校方並繼續與他們合作調查這些指控」。

受害者的母親在週四的法庭聽證會上猛烈抨擊安德森的行為，「一位值得信賴的教練、老師和朋友，濫用了我們的信任並違反了她作為教育者的誓言，她毀了我們兒子的生活」，認為就這樣放任安德森自由，整個社區的年輕運動員都將不安全。

據報導，安德森的保釋金為2500美元（約7.9萬元新台幣），她目前已經獲釋，但需要配戴GPS追蹤器，也被禁止接觸被害人及其家屬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
痛毆打斷10歲女童門牙、關在陽台睡覺...... 狠心繼父下場出爐
2023/11/16 12:20

痛毆打斷10歲女童門牙、關在陽台睡覺...... 狠心繼父下場出爐
軟爛男窩娘家虐死小兒子 社工介入安置驚覺老二也受虐
2023/11/16 10:21

軟爛男窩娘家虐死小兒子 社工介入安置驚覺老二也受虐

高鐵線上旅展優惠飯店、租車、等免費送！
女遭毒梟誣指販毒 佯裝買毒並側錄告發「回敬」
2023/11/16 07:07

女遭毒梟誣指販毒 佯裝買毒並側錄告發「回敬」
國小女老師性侵小6男童懷孕生子 被解聘終身不得任用
2023/11/15 17:48

國小女老師性侵小6男童懷孕生子 被解聘終身不得任用

大改款中華CMC ZINGER 挑戰商旅車界線
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播