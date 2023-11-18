美國已婚女教師性侵17歲學生 二度強迫發生關係還傳裸照

美國女教師遭指控性侵學生，還透過社群平台向對方發送裸照。（圖擷FB）

2023/11/18 20:27

即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅萊州一名27歲已婚女教師，涉嫌性侵一名17歲男學生，二度強迫對方發生關係，並傳裸照給對方，受害學生家長得知氣炸，怒轟「她毀了我兒子的生活」。

據《紐約郵報》報導，美國南卡羅萊州私立基督教學校的一名27歲已婚女教師里根·安德森 （Reagan Anderson），被指控性侵17歲學生，甚至傳裸照給對方，後遭到警方逮捕。

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據了解，安德森從10月開始就虐待這名17歲男孩，二度強迫對方發生關係，第一次性侵發生在一棟私人住宅、第二次則是在一間必勝客外的停車場，受害者母親表示，安德森還透過社群平台向兒子傳送裸照。

該校校長布蘭迪·穆倫納克斯（Brandy Mulennax）表示，早在8日就已經通報警方，然後將安德森開除，並發了一封信給所有家長，「上週得知有關一名工作人員與高中生之間存在不正當關係的指控。政府立即聯繫了執法部門，校方並繼續與他們合作調查這些指控」。

受害者的母親在週四的法庭聽證會上猛烈抨擊安德森的行為，「一位值得信賴的教練、老師和朋友，濫用了我們的信任並違反了她作為教育者的誓言，她毀了我們兒子的生活」，認為就這樣放任安德森自由，整個社區的年輕運動員都將不安全。

據報導，安德森的保釋金為2500美元（約7.9萬元新台幣），她目前已經獲釋，但需要配戴GPS追蹤器，也被禁止接觸被害人及其家屬。

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