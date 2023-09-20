為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

拜登聯大演說：團結抗俄嚇阻明日的侵略 管控美中競爭

美國總統拜登19日在聯合國大會發表演說。（法新社）

美國總統拜登19日在聯合國大會發表演說。（法新社）

2023/09/20 00:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登19日在聯合國大會上發表演說，警告世界不能試圖「姑息」俄羅斯對烏克蘭「赤裸裸的侵略」，必須挺身對抗俄國侵略，「來嚇阻明天其他可能的侵略者」；在美中關係上，他說美國無意圍堵任何國家，尋求負責任地管控美中競爭，不使其變成衝突。

拜登在演說中說，俄國總統普廷正在期待世界「將愈加厭倦，任由它（俄國）殘暴對待烏克蘭而無須承擔後果」，「但是我問你們：如果我們放棄聯合國憲章的核心原則，去姑息一個侵略者，這個組織裡的任何會員國還能自信他們受到保護？如果我們任由烏克蘭被分割，任何國家的獨立還安全嗎？我會鄭重地認為，這個答案是不。」

拜登說，在烏國設法驅逐俄國之際，美國和其盟邦會「持續與勇敢的烏克蘭人民站在一起」，他也呼籲全世界，「我們必須挺身對抗今天這種赤裸裸的侵略，來嚇阻明天其他可能的侵略者。」

當拜登的演說呼籲保障烏克蘭領土完整，受到與會者掌聲喝采。烏國總統澤倫斯基今年首次親自參加聯合國大會，以招牌軍綠色衫出席這場會議，20日還將參加聯合國安理會的烏克蘭特別會議。

談到美中關係，拜登形容美國政府在全球促進夥伴關係，是要帶來經濟和其他的進展，「這些夥伴關係沒有一個意在圍堵任何國家」，明顯意指中國；他說，「談到中國，我想要明確且一貫，我們尋求負責任地管控我們兩國之間的競爭，以使其不會變成衝突」。

普廷和和中國國家主席習近平都未出席今年的聯合國大會，中國由國家副主席韓正代表習近平參加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拜登聯大發言 譴責俄國「赤裸裸侵略」烏克蘭
2023/09/19 22:56

拜登聯大發言 譴責俄國「赤裸裸侵略」烏克蘭
澤倫斯基抵紐約 下機第一件事探望在美治療傷兵
2023/09/19 16:06

澤倫斯基抵紐約 下機第一件事探望在美治療傷兵

通膨持續發酵 台中高CP值住宅區在此
親赴聯合國大會 澤倫斯基質疑：為何俄國仍有一席之地？
2023/09/19 15:35

親赴聯合國大會 澤倫斯基質疑：為何俄國仍有一席之地？
停止侵略烏克蘭！G7外長呼籲中國：推動俄羅斯撤軍
2023/09/19 14:14

停止侵略烏克蘭！G7外長呼籲中國：推動俄羅斯撤軍

年過40擔心老人味 醫師建議：穿上它
改變聯合國安理會架構 拜登擬提議「這5國」成新常任理事國
2023/09/18 16:30

改變聯合國安理會架構 拜登擬提議「這5國」成新常任理事國
回應台灣入聯問題 聯合國副秘書長：必須找到解決方案
2023/09/16 15:57

回應台灣入聯問題 聯合國副秘書長：必須找到解決方案
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播