拜登聯大演說：團結抗俄嚇阻明日的侵略 管控美中競爭

美國總統拜登19日在聯合國大會發表演說。（法新社）

2023/09/20 00:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登19日在聯合國大會上發表演說，警告世界不能試圖「姑息」俄羅斯對烏克蘭「赤裸裸的侵略」，必須挺身對抗俄國侵略，「來嚇阻明天其他可能的侵略者」；在美中關係上，他說美國無意圍堵任何國家，尋求負責任地管控美中競爭，不使其變成衝突。

拜登在演說中說，俄國總統普廷正在期待世界「將愈加厭倦，任由它（俄國）殘暴對待烏克蘭而無須承擔後果」，「但是我問你們：如果我們放棄聯合國憲章的核心原則，去姑息一個侵略者，這個組織裡的任何會員國還能自信他們受到保護？如果我們任由烏克蘭被分割，任何國家的獨立還安全嗎？我會鄭重地認為，這個答案是不。」

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拜登說，在烏國設法驅逐俄國之際，美國和其盟邦會「持續與勇敢的烏克蘭人民站在一起」，他也呼籲全世界，「我們必須挺身對抗今天這種赤裸裸的侵略，來嚇阻明天其他可能的侵略者。」

當拜登的演說呼籲保障烏克蘭領土完整，受到與會者掌聲喝采。烏國總統澤倫斯基今年首次親自參加聯合國大會，以招牌軍綠色衫出席這場會議，20日還將參加聯合國安理會的烏克蘭特別會議。

談到美中關係，拜登形容美國政府在全球促進夥伴關係，是要帶來經濟和其他的進展，「這些夥伴關係沒有一個意在圍堵任何國家」，明顯意指中國；他說，「談到中國，我想要明確且一貫，我們尋求負責任地管控我們兩國之間的競爭，以使其不會變成衝突」。

普廷和和中國國家主席習近平都未出席今年的聯合國大會，中國由國家副主席韓正代表習近平參加。

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