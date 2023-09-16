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回應台灣入聯問題 聯合國副秘書長：必須找到解決方案

聯合國副秘書長阿米娜·穆罕默德表示，排除任何人都會損害實現全球發展目標的努力，「無論是台灣或其他人，成員國找到解決方案非常重要」。 （歐新社）

聯合國副秘書長阿米娜·穆罕默德表示，排除任何人都會損害實現全球發展目標的努力，「無論是台灣或其他人，成員國找到解決方案非常重要」。 （歐新社）

2023/09/16 15:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》報導，針對台灣呼籲聯合國接納台灣的問題，聯合國副秘書長阿米娜·穆罕默德（Amina Mohammed）15日表示，排除任何人都會損害實現全球發展目標的努力，「無論是台灣或其他人，成員國找到解決方案非常重要」。

世界各國領袖將在下週參加一年一度的聯合國大會，但根據1971年聯大第2758號決議，台灣被排除在外。

阿米娜在被問到台灣參與聯合國的問題時表示，「我認為排除任何人，將會阻礙目標……我們說過，不要遺落任何人。我認為，成員國必須找到一種方法，來確保我們不會排斥任何人」。她重申，「每個人都很重要，無論是台灣或其他人。我認為，成員國找到解決方案非常重要」。

對於阿米娜的言論，中國駐聯合國代表團大使張軍表示，「所謂台灣參與聯合國是徹頭徹尾的虛假陳述。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

聯合國1971年決議案承認中華人民共和國是中國在聯合國的合法代表，取代在內戰後撤退到台灣的中華民國政府。然而，支持台灣加入聯合國的一方認為，該決議從未排除台灣參與的可能性。

在本屆大會9月5日開議前，美國聯邦眾議院「台灣連線」4位共同主席曾在12日發表聯合聲明，傳達美國國會對台灣有意義參與國際組織的堅定支持，強調聯大第2758號決議不涉及台灣代表權，不應禁止台灣有意義參與。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）則說，聯合國堅持一個中國的政策，「我們不打算遺落任何中國人民，我們支持所有中國人民，但我們堅持一個中國的政策」。

台灣長期以來一直呼籲聯合國接納台灣為會員國，外交部長吳釗燮14日在接受「外交政策」（Foreign Policy）雜誌訪問時表示，台灣要成為聯合國成員「非常困難」，但仍有希望。

吳釗燮說，「我認為國際社會愈來愈關注台灣和中國之間必須實現和平，討論這個問題的最佳論壇將是聯合國」，「因此，將台灣排除在聯合國之外是不道德、不公正的，我們必須做出改變」。

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