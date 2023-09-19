停止侵略烏克蘭！G7外長呼籲中國：推動俄羅斯撤軍

七大工業國外長19日發表聯合聲明，呼籲中國敦促俄羅斯停止侵略烏克蘭。圖為美國國務卿布林肯（右）與日本外務大臣上川陽子。（法新社資料照）

2023/09/19 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國（G7）外交部長19日在聯合國大會（United Nations General Assembly）期間舉行會議，並發表聯合聲明，呼籲中國敦促俄羅斯停止侵略烏克蘭。

據《路透》報導，G7輪值主席國日本外務省發表聲明稱，G7成員希望中國推動俄羅斯軍隊立即、全面、無條件自烏克蘭撤軍。

請繼續往下閱讀...

聲明發表之際，中國外交部長王毅正訪問俄羅斯，為期4天。預計將深化兩國關係，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）更可能出訪北京。

G7聲明表示，歡迎中國參加由烏克蘭主導、於吉達（Jeddah）舉行的和平會議，並「進一步鼓勵中國支持公正、永續的和平，包括與烏克蘭展開直接對話」。

普廷上週才與北韓領導人金正恩見面，討論包括建立密切的軍事合作關係，這讓美國和其他西方國家感到震驚。

平壤、莫斯科雙雙否認了北韓向俄羅斯供應武器的可能性，但俄羅斯在長達逾18個月的戰爭中，已消耗了大量彈藥。

G7聯合聲明強調，其成員「再次呼籲第三方停止對俄羅斯侵略戰爭進行任何援助，否則將面臨嚴重代價」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法