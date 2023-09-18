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改變聯合國安理會架構 拜登擬提議「這5國」成新常任理事國

美國總統拜登將提出改變聯合國安理會架構的問題。（美聯社）

美國總統拜登將提出改變聯合國安理會架構的問題。（美聯社）

2023/09/18 16:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登預定19日在紐約聯合國大會發表演說，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）透露，拜登將呼籲擴大聯合國安理會的規模，新增5到6個常任理事國。

據英國《每日電訊報》報導，柯比表示，拜登總統將向193個聯合國成員國發表演說，要求「審視安理會的架構」。

據該報導，拜登希望增加5到6個新的常任理事國，其中包括印度、巴西、德國、日本和南非。

目前，聯合國安理會有5個常任理事國，分別為美國、英國、法國、俄羅斯及中國，另外還有10個名推選產生的非常任理事國，任期2年。

柯比在白宮接受《每日電訊報》採訪時表示，拜登總統認為，聯合國安理會的架構應該「更具包容性和全面性」。

當被問及這是否意味著改變否決規則或成員結構時，柯比說：「我們只是認為是時候討論該組織的架構了，我認為美國總統拜登會支持更多的成員資格。」

安理會改革需要修改《聯合國憲章》，中國和俄羅斯可能會否決該法案，而改革的結果可能會削弱兩國阻止決議和制裁的權力。

美國和聯合國代表向美國媒體表示，拜登可以向新常任理事國提供席位，但沒有否決權。

當被問及這是否意味著改變否決規則或成員結構時，柯比說：「我們只是認為是時候討論該組織的架構了。我認為美國總統拜登會支持更多的成員資格。」

安理會改革需要修改《聯合國憲章》。中國和俄羅斯可能會否決該法案，而改革的結果可能會削弱兩國阻止決議和制裁的權力。

據《華盛頓郵報》此前報導，美駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）6月間曾和聯合國其他192個成員國外交官進行磋商，以便世界各國領導人在美國參加聯合國大會前，就可能擴大聯合國安理會徵求反饋意見。

美國提議，預計將增加大約5到6個常任理事國席位，不過並不授予這些國家否決權。

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