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親赴聯合國大會 澤倫斯基質疑：為何俄國仍有一席之地？

澤倫斯基在聯合國大會的演說前表示，侵略烏克蘭的俄國至今仍在聯合國擁有一席之地，是聯合國所有會員國的問題。（法新社）

澤倫斯基在聯合國大會的演說前表示，侵略烏克蘭的俄國至今仍在聯合國擁有一席之地，是聯合國所有會員國的問題。（法新社）

2023/09/19 15:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基18日抵達美國紐約，準備出席聯合國大會。他向媒體表示，侵略烏克蘭的俄羅斯至今仍在聯合國佔有一席之地，聯合國必須對此給個說法。

《美聯社》報導，澤倫斯基抵達紐約後，率先前往一家醫院探視受傷的烏克蘭軍人，並在媒體訪問時表示，「對我們來說，非常重要的是，我們所有的言論和資訊都能被我們的夥伴聽到。如果聯合國仍然允許俄國恐怖份子佔有一席之地（很遺憾仍是如此），這是聯合國所有會員國的問題」。

澤倫斯基預計19日在聯合國大會發表談話，也將在20日聯合國安全理事會有關烏克蘭問題的會議上發表談話，而俄國外交部長拉夫羅夫屆時也預計發表評論。當被問及是否會留下來聽（拉夫羅夫談話）時，澤倫斯基坦言，「我真的不知道會怎樣」。

澤倫斯基2021年曾在聯合國大會上哀嘆，聯合國是「一個退休的超級英雄，他早已忘了自己曾經多麼偉大」。

此行是澤倫斯基去年12月以來首度訪美，預計21日拜訪國會山莊，並前往白宮與拜登會面。美國國會目前正在權衡拜登的要求，即再提供多達240億美元的軍事和人道主義援助。美國國會針對是否提供烏國額外資金的問題上，分歧愈來愈大。

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