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瑞士媒體：習近平搞垮經濟 中產階級的耐心快達極限

瑞士媒體發表評論指出，中國國家主席習近平的統治下，面對日益惡化的經濟形勢，中國中產階級的耐心快要到達極限。（彭博）

瑞士媒體發表評論指出，中國國家主席習近平的統治下，面對日益惡化的經濟形勢，中國中產階級的耐心快要到達極限。（彭博）

2023/09/19 12:46

〔編譯盧永山／綜合報導〕瑞士媒體《新蘇黎世報》（Neue Zürcher Zeitung）近日發表評論指出，長期以來，中國政治高層與民間一直有一種不成文的默契，即政府准許民眾勤勞致富，而民眾則放棄政治參與權，但在中國國家主席習近平的統治下，這種默契似乎正在被打破，面對日益惡化的經濟形勢，中國中產階級的耐心快要到達極限。

《新蘇黎世報》在這篇名為「習近平要小心失去中產階級的信任」的文章寫道，中國人習慣於忍辱負重，也很吃苦耐勞。但中國人的耐心也是有極限的。去年11月，中國多個城市的年輕人走上街頭，表達他們對政府防疫清零政策的不滿，就足以說明這個問題，中國政府如果不能採取有效措施重振經濟，民眾的不滿同樣面臨失控的風險。

但習近平以意識形態為中心的政治路線，卻很難讓中國人對未來充滿信心。例如，習近平曾呼籲受過良好教育的年輕一代像毛澤東時代那樣上山下鄉，這樣的要求簡直極具諷刺意義；事實上，正是習近平對高科技、網路和教培業所發起的整肅行動，讓數百萬年輕人失去了高薪工作。

中共黨刊《求是》雜誌今年8月公布習近平今年2月的一次講話，可以幫助外界了解習近平的政治思維。習近平在講話中警告，不要效仿西方的經濟成長模式，並反對所謂「資本的無序擴張」，同時詳細解釋了「中國式現代化」不僅只涉及物質富足，還包括「精神富足和獨立自主的思想文化」；換句話說，只有中國共產黨，也就是習近平，才能決定中國人可以在多大程度上積累財富，以及應該積累哪類財富。

評論說，中國要想進一步提升富裕程度，恰恰需要的是更少而不是更多的國家管控；只有政治進一步遠離經濟，市場的力量才能真正被釋放出來；只有這樣，中產階級的不滿有朝一日演變成抗議和社會動蕩的風險，才能被真正降低。

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