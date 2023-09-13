中共前高官文膽：習近平面臨4大危機

中紀委前官員王友群分析，習近平（見圖）目前面臨4大危機，是他為了保黨所招來的禍患。（彭博）

2023/09/13 13:49

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年以來，中國在政治、經濟、軍事和外交方面接連出狀況，中國國家主席習近平更頻頻缺席國際重要場合，並對親自創建的火箭軍進行大整肅，有消息稱習近平因擔憂自己的人身安全和政權安全，因此做出一些反常舉動。中紀委前官員分析，習近平目前面臨4大危機，是他為了保黨所招來的禍患。

中共中紀委前官員、前中紀委書記尉健行的撰稿人王友群9月12日在「大紀元時報」撰文指出，習近平當前正面臨4大危機，其中最大的危機是他面臨以曾慶紅為首的黨內政敵的威脅。

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第一，軍隊親信對習近平不忠。近日習近平親自提拔重用的火箭軍高級將領接連傳出被查的消息，至少10名高級將領涉案。王友群表示，中共向來信奉「槍桿子裡面出政權」，誰掌握軍權，誰就是中共真正的老大。

習近平上台後做的最重要一件事，就是把軍權抓到自己手上。為此，習查辦了170多名將軍。但時到今日，火箭軍高層被「一鍋端」，而且波及戰略支援部隊、軍委裝備發展部，前國防部長魏鳳和，現任國防部長李尚福等，再加上軍事法院院長程東方突然被免職，顯示習近平對軍隊依然不放心。

第二，中國經濟面臨崩盤。2023年中國解除防疫封控後，經濟不但沒有快速恢復，反而呈現全面下滑趨勢，股市、樓市、匯市、債市全線下挫。學者估計，截至2022年底，中國中央和地方政府的總債務高達110兆人民幣（484兆台幣），相當於中國國內生產總值（GDP）的91%，遠超出國際公認的60%警戒線。

與此同時，中國經濟正面臨通縮危機，北京當局除了大量發債來刺激經濟，沒有其他辦法。但由於對中國經濟前景失去信心，銀行想放款也沒有人借，各行各業都在躺平，經濟面臨崩潰。美國總統拜登警告說，中國經濟遇到麻煩，是1顆定時炸彈。

第三，中國外交上四面楚歌。中國的戰狼外交，令北京當局在國際社會陷入孤立。目前美中關係依然緊張，美國正在加強與南韓、日本、澳洲、菲律賓等國的軍事合作，形成1個圍堵中國的「亞洲小北約」， 共同對抗中國的威脅。然而，中國在被國際社會圍堵的情況下，8月28日仍發布新版中國地圖，此舉無疑是在四面樹敵。

第四，黨內最大政敵再放風聲倒習。習近平雖然進入第3個任期，大權獨攬，但黨內的反對派並未停歇。在今年夏天的北戴河會議上，傳出以曾慶紅為首的中國退休元老，以前所未有的方式當面斥責習近平，這是他面臨的最大危機。

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