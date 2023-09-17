不尋常？美媒：拜登忙派官員訪中 駐日大使卻「單挑」習近平
〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》16日指出，在美國總統拜登政府持續派官員訪問中國，試圖緩和美中關係之際，美駐日大使易曼紐（ Rahm Emanuel）卻宛如美國「戰狼外交官」，不斷針對中國經濟困境和中國國防部長李尚福等高官失蹤問題，抨擊中國國家主席習近平，其舉措非比尋常。
報導指出，習近平向來不必擔心在國內遭到反對派批評，但美駐日大使易曼紐卻在不遠處透過尖酸刻薄的話語諷刺習近平，將他描述為一個「無能的經濟管家」、「外交政策失敗者」及「笨手笨腳的準馬基維利主義者」，在他治下的中國政府一團混亂。
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易曼紐是中國境外最早注意到中國防長李尚福失蹤的外交官之一，在Ｘ平台上直指李可能已被軟禁，還揶揄中國部會首長的失業率恐怕會超過中國年輕人的失業率。截至今年夏天中國當局停止公開該數據為止，中國年輕人的失業率高達21％。
在易曼紐公開指出李尚福不知去向後，美媒披露拜登政府已認定李尚福被解職調查，原因與軍購採購貪腐有關。
與此同時，美國國務院拒絕對易曼紐的發文做出回應，僅稱內容豐富多彩，而其他美國外交官也沒有回應他的言論。顯然，拜登總統的內閣成員走了和易曼紐相反的方向，近期紛紛訪問北京，尋求緩和美中關係。商務部長雷蒙多上個月就在北京表示，「我們相信強勁的中國經濟是一件好事」，「我看到我們兩國有大量機會共同努力處理我們的共同利益」。
報導提到，63歲的易曼紐曾是民主黨籍聯邦眾議員、總統歐巴馬的白宮幕僚長及芝加哥市長，其大部分生涯都在政治混戰中度過，攻擊對手也是工作之一。然而，在外交上，直接點名批評外國領袖（即使是敵對國家領袖），或用諷刺和嘲笑來凸顯另一國國內問題，作法是不尋常的。
經常在Ｘ平台上發表評論的日本政治分析師三浦瑠麗（Lully Miura）表示，她擔心易曼紐捲入一場由中國「戰狼外交官」自己發起的誹謗大賽，這將正中中國下懷，「你得擔心自己變得和敵人一樣，他們正等著我們加入這場他們選擇開打的戰爭」。
易曼紐15日受訪時強調，「批評我實際上是偏離了真正的問題」，真正的問題是北京當局從高官去向到COVID-19病毒起源都保持沉默，「為什麼中國不透明？中國所做的一切都充斥狡詐和欺騙。以一位世界級領袖而言，這是令人無法接受的」。