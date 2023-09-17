不尋常？美媒：拜登忙派官員訪中 駐日大使卻「單挑」習近平

美駐日大使易曼紐是中國境外首先注意到中國防長李尚福失蹤的外交官，並罕見公開批評和嘲諷中國國家主席習近平。（路透檔案照）

2023/09/17 15:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》16日指出，在美國總統拜登政府持續派官員訪問中國，試圖緩和美中關係之際，美駐日大使易曼紐（ Rahm Emanuel）卻宛如美國「戰狼外交官」，不斷針對中國經濟困境和中國國防部長李尚福等高官失蹤問題，抨擊中國國家主席習近平，其舉措非比尋常。

報導指出，習近平向來不必擔心在國內遭到反對派批評，但美駐日大使易曼紐卻在不遠處透過尖酸刻薄的話語諷刺習近平，將他描述為一個「無能的經濟管家」、「外交政策失敗者」及「笨手笨腳的準馬基維利主義者」，在他治下的中國政府一團混亂。

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易曼紐是中國境外最早注意到中國防長李尚福失蹤的外交官之一，在Ｘ平台上直指李可能已被軟禁，還揶揄中國部會首長的失業率恐怕會超過中國年輕人的失業率。截至今年夏天中國當局停止公開該數據為止，中國年輕人的失業率高達21％。

在易曼紐公開指出李尚福不知去向後，美媒披露拜登政府已認定李尚福被解職調查，原因與軍購採購貪腐有關。

與此同時，美國國務院拒絕對易曼紐的發文做出回應，僅稱內容豐富多彩，而其他美國外交官也沒有回應他的言論。顯然，拜登總統的內閣成員走了和易曼紐相反的方向，近期紛紛訪問北京，尋求緩和美中關係。商務部長雷蒙多上個月就在北京表示，「我們相信強勁的中國經濟是一件好事」，「我看到我們兩國有大量機會共同努力處理我們的共同利益」。

報導提到，63歲的易曼紐曾是民主黨籍聯邦眾議員、總統歐巴馬的白宮幕僚長及芝加哥市長，其大部分生涯都在政治混戰中度過，攻擊對手也是工作之一。然而，在外交上，直接點名批評外國領袖（即使是敵對國家領袖），或用諷刺和嘲笑來凸顯另一國國內問題，作法是不尋常的。

經常在Ｘ平台上發表評論的日本政治分析師三浦瑠麗（Lully Miura）表示，她擔心易曼紐捲入一場由中國「戰狼外交官」自己發起的誹謗大賽，這將正中中國下懷，「你得擔心自己變得和敵人一樣，他們正等著我們加入這場他們選擇開打的戰爭」。

易曼紐15日受訪時強調，「批評我實際上是偏離了真正的問題」，真正的問題是北京當局從高官去向到COVID-19病毒起源都保持沉默，「為什麼中國不透明？中國所做的一切都充斥狡詐和欺騙。以一位世界級領袖而言，這是令人無法接受的」。

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