前英相強生：川普可助烏克蘭以有利條件結束戰爭

前英相強生（右）力挺川普，稱其可化解俄烏衝突。（路透資料照）

2024/07/21 17:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕前英國首相強生（Boris Johnson）在《每日郵報》（Daily Mail）7月19日刊出的專欄文章中表示，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）有能力協助烏克蘭以有利條件結束與俄羅斯的戰爭。

據英國《獨立報》報導，強生在文中提到，他7月16日會見川普，討論了烏克蘭局勢和支持方式。他表示，如果川普當時在白宮，俄國總統普廷「不會如此魯莽和犯罪地入侵烏克蘭」。

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強生深信這位前美國總統「有實力」能「拯救烏克蘭並結束這場可怕的戰爭」。他強調，川普意識到「烏克蘭的失敗將是美國的重大挫敗」。

強生指出，川普可以「結束官僚主義的猶豫和拖延」，給予烏克蘭所需的許可，並在俄羅斯再次被擊退後，向俄方提出協議。他認為，俄羅斯獨裁普廷將不得不撤退到2022年入侵前的前線，並承認烏克蘭其餘地區為可自由選擇加入歐盟和北約的獨立國家。

然而，川普對俄烏戰爭的態度仍存在爭議。他曾多次承諾在贏得總統大選後迅速結束戰爭，聲稱能在「24小時內」解決問題。川普表示，他「會允許」俄羅斯接管烏克蘭部分地區，並認為美國給予烏克蘭太多武器。

《華盛頓郵報》4月7日曾報導，川普結束俄烏戰爭的計畫是讓烏克蘭將克里米亞和頓巴斯讓給俄羅斯。《衛報》（The Guardian）則引述記者桑格（David Sanger）的著作指出，川普在任時認為，烏克蘭「應該是俄羅斯的一部分」。

儘管如此，川普在6月27日與現任總統拜登（Joe Biden）的選舉辯論中，稱普廷對烏克蘭的「和平」提議對美國而言不可接受。

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