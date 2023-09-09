中國擬改派韓正出席聯大會議 APEC拜習會再添變數

美國總統拜登（右）和中國國家主席習近平（左）去年11月在峇里島出席G20峰會期間，進行雙邊會。（路透檔案照）

2023/09/09 19:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國《華爾街日報》8日披露，中國出人意料地計畫改派國家副主席韓正、而非原本暗示的外交部長王毅，出席19日起舉行的聯合國大會總辯論，這項安排為中國國家主席習近平出席11月在舊金山召開的「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會、以及藉此舉行美國總統拜登與習近平的雙邊會談增加變數。

華爾街日報引述了解中國安排的消息人士說法，中國正規劃由韓正出席聯合國大會期間各國政府領導人會晤的總辯論，北京決定派儀式性角色國家副主席出席這場會議，為習近平參加11月APEC舊金山峰會的規劃進程增加變數。

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美中外交官數月來一直在為習近平出席APEC鋪路，7月中國官員才向美方暗示，外交部長王毅會參加聯合國大會總辯論，王毅在美國期間有可能到華府，細部討論習近平到舊金山的準備工作。因此，王毅不去聯合國大會，令人懷疑他何時會到美國以便雙方敲定習近平出席APEC峰會事宜。原本預期利用習近平參加APEC峰會的機會，安排拜登與習近平另外舉行雙邊峰會，兩國官員都認為，這場拜習會會是提振數月來穩定兩國關係所做努力的機會。

儘管王毅仍有可能會另外安排時間訪美，他日前原則上接受拜登政府的訪美邀請，北京消息人士說，兩國正在規劃他應邀訪問的時間。但是中國出人意料地改變出席聯大總辯論人選，顯示北京喜歡改變劇本，讓外界措手不及，來從中取得施力點。

近期北京接待一連串拜登政府高官到訪，尤其令人矚目的是商務部長雷蒙多，卻對華府釋放不一致的訊號。美中同意定期舉行會議討論商務、投資議題，但是兩國都未對造成雙邊關係充滿摩擦政策上讓步；同樣地，北京也拒絕恢復美中軍事交流。

地位被習近平顯著提高的中國國家安全部，最近則一反常態地，針對通常是外交部領域的美中關係事務發表意見，3日才拿台灣、南海等議題做文章，指出習近平是否出席APEC、與拜登會晤，「需要美國拿出足夠的誠意」。

美國的一些中國觀察家認為，北京這些舉動，是領導階層或許在試圖迫使美國讓步的跡象，如放寬對中國技術限制，來換取習近平出席APEC、舉行拜習會。

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