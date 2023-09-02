習近平可能首次缺席G20 APEC拜習會也恐生變

有報導指中國國家主席習近平將不出席在印度舉行的20國集團領袖峰會，學者指習此舉恐將影響接下來赴美出席亞太經濟合作會議的意願，今年11月是否會有「拜習會」充滿不確定因素。圖為美國總統拜登與中國領導人習近平去年於印尼峇里島會晤。（美聯社）

2023/09/02 13:12

〔中央社〕有報導指中國國家主席習近平將不出席在印度舉行的20國集團領袖峰會，學者指習此舉恐將影響接下來赴美出席亞太經濟合作會議的意願，今年11月是否會有「拜習會」充滿不確定因素。

20國集團峰會（G20）今年由輪值國印度主辦，9月9日和10日在新德里召開。去年G20峰會在印尼峇里島登場，拜登（Joe Biden）與習近平面對面會談，被視為中美重啟對話的開端。

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但今年初中美之間發生偵察氣球風波關係再度緊張，近月以來隨美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等多位高官接連訪中才又解凍。外界原預期在今年G20峰會有「拜習會」，但已現變數。

路透社引述2名印度官員、一名駐中國外交官和一名 G20工作人員的消息披露，中國領導人習近平可能缺席，由國務院總理李強代替出席。

拜登8月31日被問到是否希望習近平訪印度的問題，拜登回應希望習出席。

美國自由亞洲電台1日報導，台灣國防安全研究院助理研究員林柏州分析，G20的成員國以歐美（為）主，參與國家大多數也都參與制裁俄羅斯，中國可能在那場合（G20）會有被孤立的感覺。習近平也怕領袖之間外交互動上，不是中國想要的那種形象，當然不會出席。

林柏州表示，11月將在美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC），再加上因香港特首李家超遭美制裁被拒絕出席會議。外界認（為），此舉連帶會影響到習近平赴美出席的意願，使得APEC外的「拜習會」也充滿不確定因素。

但外界也有分析認（為），習近平不太可能缺席G20峰會，除了這將是其首次缺席這項重要會議，也會凸顯中印兩國關係緊張。

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