曾朝大使館發射火箭炮！ 76歲前日本赤軍成員獄中「活活噎死」
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本左翼激進組織「赤軍」，主張以武力推動革命，同時致力推翻日本皇室和政府，其組織成員過去曾發動多起國際恐怖攻擊，事後這些成員也被警方通緝、逮捕入獄。現年76歲的前日本赤軍成員城崎勉，曾在印尼朝多國大使館發射火箭炮，2015年被引渡回日本服刑，但卻在昨（20）日傳出因吃飯噎死的消息。
綜合日媒報導，1947年12月在日本富山縣出生的城崎勉，曾參與越戰反戰運動，接著加入1969年成立的日本赤軍，並在效力期間犯下多起國際恐怖攻擊。報導指出，他先是以赤軍指揮官身分，指示成員搶劫位於千葉縣、神奈川縣銀行；接著在1986年，他在印尼首都雅加達朝美國、日本、加拿大大使館發射火箭炮攻擊，而遭國際通緝。
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城崎勉逃亡數年後，才在1996年於尼泊爾因偽造護照被當地警方逮捕，並以「雅加達事件」嫌犯的身分被移送至美國，最後被美國法庭判處30年有期徒刑。報導指出，城崎勉坐牢期間表現良好，獲得美國政府減刑釋放；2015年2月，他遭強制引渡回日本，並被日本警方依殺人未遂罪（雅加達事件）嫌疑逮捕，最後把他送回獄中繼續服刑。
報導指出，城崎勉被日本東京高等法院判刑後，被送進全日本最大的監獄「府中監獄」裡服刑。根據關係人士透露，城崎勉在20日晚間吃飯時，疑似食物卡在喉嚨裡，最終被活活噎死，也因此結束長達近30年的牢獄生活。
#日本赤軍 元メンバー #城崎勉 受刑者（76）国際手配され1996年に海外で身柄を拘束 アメリカに移送後アメリカ大使館の事件で有罪判決を受け服役— j2zfちゃんねる （@j2zfyz） July 21, 2024
2015年 日本に送還 逮捕され日本大使館の事件に関わったとして殺人未遂などの罪で懲役12年の刑が確定 20日府中刑務所で食事をのどに詰まらせ死亡しました pic.twitter.com/TeRl1uN0uo