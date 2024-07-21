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曾朝大使館發射火箭炮！ 76歲前日本赤軍成員獄中「活活噎死」

前日本赤軍成員城崎勉（藍色囚衣）。（資料照，法新社）

前日本赤軍成員城崎勉（藍色囚衣）。（資料照，法新社）

2024/07/21 19:05

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本左翼激進組織「赤軍」，主張以武力推動革命，同時致力推翻日本皇室和政府，其組織成員過去曾發動多起國際恐怖攻擊，事後這些成員也被警方通緝、逮捕入獄。現年76歲的前日本赤軍成員城崎勉，曾在印尼朝多國大使館發射火箭炮，2015年被引渡回日本服刑，但卻在昨（20）日傳出因吃飯噎死的消息。

綜合日媒報導，1947年12月在日本富山縣出生的城崎勉，曾參與越戰反戰運動，接著加入1969年成立的日本赤軍，並在效力期間犯下多起國際恐怖攻擊。報導指出，他先是以赤軍指揮官身分，指示成員搶劫位於千葉縣、神奈川縣銀行；接著在1986年，他在印尼首都雅加達朝美國、日本、加拿大大使館發射火箭炮攻擊，而遭國際通緝。

城崎勉逃亡數年後，才在1996年於尼泊爾因偽造護照被當地警方逮捕，並以「雅加達事件」嫌犯的身分被移送至美國，最後被美國法庭判處30年有期徒刑。報導指出，城崎勉坐牢期間表現良好，獲得美國政府減刑釋放；2015年2月，他遭強制引渡回日本，並被日本警方依殺人未遂罪（雅加達事件）嫌疑逮捕，最後把他送回獄中繼續服刑。

報導指出，城崎勉被日本東京高等法院判刑後，被送進全日本最大的監獄「府中監獄」裡服刑。根據關係人士透露，城崎勉在20日晚間吃飯時，疑似食物卡在喉嚨裡，最終被活活噎死，也因此結束長達近30年的牢獄生活。

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