《天竺鼠車車》原型病逝 飼主悲慟︰牠永遠活在作品中

今（16）日傳出《PUI PUI天竺鼠車車》動畫中「馬鈴薯」的原型、導演親姊「見里瑞穗」所飼養的天竺鼠「Tsumugi」（つむぎ）已於上月病逝。（圖擷取自@Mitotoki 社群平台「X」）

2023/09/16 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕2021年初播出的日本羊毛氈逐格動畫《PUI PUI天竺鼠車車》，無論是角色們的可愛造型，還是天竺鼠車車們極具「魔性」的聲音，都吸引了無數男女老少觀看。然而今（16）日卻傳出，劇中「馬鈴薯」的原型、導演親姊「見里瑞穗」所飼養的天竺鼠「Tsumugi」（つむぎ）已於上月病逝，消息曝光後令許多粉絲相當不捨。

綜合日媒報導，《天竺鼠車車》動畫導演見里朝希和他的姊姊見里瑞穗，2人皆在今日上午於社群平台「X」發文表示，動畫原型的天竺鼠Tsumugi，已在今年8月病逝。Tsumugi的飼主見里瑞穗，透過親筆信指出，僅有4歲10個月大的Tsumugi，在2022年1月發現不正咬合，只能使用強制灌食，然而身體狀況仍每況愈下，今年夏天疑似罹患誤嚥性肺炎後，最終病情惡化離世。

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見里瑞穗哀傷表示，Tsumugi一直很努力對抗病魔，「牠小小的身軀堅持到最後一刻，是我最疼愛最驕傲的兒子」，另外由於Tsumugi的離去，讓她一度陷入沉重的悲痛，至今仍走不出來，直到近日她調適好心情後才公開此消息。見里朝希則悲慟表示，如果沒有Tsumugi，《天竺鼠車車》這部作品就不會誕生，「今後Tsumugi也會繼續活在作品中，謝謝大家的支持」。

つむぎさん、沢山の感動をありがとうございました。

安らかに眠ってください。 — PUI PUI モルカー【公式】 （@molcar_anime） September 16, 2023

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