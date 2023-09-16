商品縮水變相漲價！ 法國家樂福標示警語 施壓製造商降價

法國家樂福立牌標示哪些商品「縮水式通貨膨脹」。（路透）

2023/09/16 00:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕高通貨膨脹下許多商品出現「縮水式通貨膨脹」（shrinkflation），減少包裝份量，價格卻未跟著降低，形成變相漲價。法國連鎖超市「家樂福」本週開始在法國標示哪些商品採用這種做法，並以「這項商品內容／重量減少，供應商收取的實際價格上漲」的立牌，提醒消費者選購時注意，藉此施壓製造商降價。

《路透》和《英國廣播公司（BBC）》新聞網14日報導，包括「立頓（Lipton）」冰茶、「瑞士蓮（Lindt）」巧克力和Viennetta的冰淇淋等，法國家樂福自11日起點名由「雀巢（Nestle）」、「百事公司（PepsiCo）」和「聯合利華（Unilever）」等公司製造的26項商品，在這些商品貨架上立牌提醒消費者，「這項商品內容／重量減少，供應商收取的實際價格上漲」。

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家樂福說，希望藉此施壓這些商品製造公司降價，客戶溝通總監龐派（Stefen Bompais）說，「很明顯的是，這麼做旨在告訴製造商，重新思考他們的定價政策。」

這家連鎖超市舉例，立頓水蜜桃口味無糖冰茶，一瓶原本1.5公升，縮水為1.25公升，等於實際上每升價格漲價40%；雀巢的Guigoz嬰兒奶粉，從一罐900公克減少為830公克；Viennetta冰淇淋雪糕從350公克減到320公克。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）6月召集75家大型零售商與消費者團體，開會討論降價問題。家樂福執行長班巴爾（Alexandre Bompard）說，即便原物料成本已經下降，消費產品公司仍不願配合降低數千種日用品價格。

瑞士蓮公司發言人說，該公司產品價格平均漲幅9.3%，符合當地成本結構，公司盡可能透過提高效率來補償成本增加，「只有無法自行吸收的情況下，才會將成本以漲價型式轉移到客戶。」百事公司未回應，雀巢和聯合利華都拒絕評論。

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