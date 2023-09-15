南韓朝野達成共識 推動年底前立法禁吃狗肉

南韓動保人士去年7月在首爾一場活動上，拿著「禁吃狗肉」標語牌，反對南韓的吃狗肉文化。（歐新社檔案照）

2023/09/15 22:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕為了改變南韓長期以來吃狗肉的飲食文化，南韓執政黨和主要在野黨國會議員有志一同，正推動立法禁止吃狗肉，以回應全球要求停止食用狗肉的呼聲。

目前在南韓國會擁有多數席次的南韓主要在野黨「共同民主黨」14日提出，要在12月9日例行會期結束前，通過立法禁止食用和買賣狗肉，這項立法行動也獲得總統尹錫悅的保守派執政黨「國民力量黨」支持，因此雖有養殖業者反對，但掌握的票數足以通過法案。

請繼續往下閱讀...

國民力量黨政策委員會會長朴大出（Park Dae-chul）說，「約1000萬南韓家庭飼養寵物，現在是終結吃狗肉的時候。」

南韓是全球幾個仍在吃狗肉的國家之一，但這種文化受到國際社會抨擊，尤其是屠宰狗時使用棒打、電擊等作法。儘管這幾年來飼養寵物增加、民眾也逐漸摒棄吃狗肉，近年狗肉消費量更是大幅減少，但是先前政府嘗試立法明文禁止吃狗肉，都在專供食用犬隻養殖場和餐廳業者反對下未能成功。

前總統文在寅2021年，曾指示相關部會研擬禁吃狗肉法案，就遭遇反彈聲浪，吃狗肉爭議甚至在去年總統大選期間成為選戰議題。

向來力促終結吃狗肉文化的南韓第一夫人金建希，上月意外現身動保團體呼籲立法禁吃狗肉的記者會，表示會一直努力直到剷除狗肉產業為止。

「國際人道協會（HSI）」南韓分會動保運動人士指出，到2021年為止，南韓仍有1156個狗肉農場，飼養52萬隻狗專門提供食用。南韓將於明年4月舉行國會選舉，《韓國時報》報導，這兩大黨可能藉由推動立法禁吃狗肉，爭取20歲到30歲游離選民的支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法