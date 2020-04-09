中國擬「禁吃狗肉」 中網民怒質疑：為啥不能吃？

武漢肺炎爆發後，中國為防止疫情擴散下令禁止捕食野味，昨（8）日，中國農業農村部就擬定一份「可食用陸生動物」，並強調「狗為伴侶動物擬禁食」，接著公開徵求民眾意見。（資料照）

2020-04-09 22:34:11

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎爆發後，中國為防止疫情擴散下令禁止捕食野味，昨（8）日，中國農業農村部就擬定一份「可食用陸生動物」，並強調「狗為伴侶動物擬禁食」，接著公開徵求民眾意見。沒想到有中國網友不領情開罵，「豬就不是朋友？」、「老百姓吃什麼要你管」。

中國農業農村部 8日公布一份《國家畜禽遺傳資源目錄：徵求意見稿》，並徵求36個中央部門、31個省級人民政府和新疆生產建設兵團意見，召開專題座談會，目前初步可食用陸生動物名單已經出爐，一共有31種動物可食用。

請繼續往下閱讀...

傳統畜禽共18種，包含豬、普通牛、瘤牛、水牛、犛牛、大額牛、綿羊、山羊、馬、驢、駱駝、兔、雞、鴨、鵝、火雞、鴿、鵪鶉；特種畜禽則13種，如梅花鹿、馬鹿、馴鹿、羊駝、珍珠雞、雉雞、鷓鴣、綠頭鴨、鴕鳥、水貂、銀狐、藍狐以及貉。

至於民眾關注度較高的狗狗，中國農業農村部也做出說明，指出隨著人類文明進步和公眾對動物保護的關注及偏愛，「狗已從傳統家畜『特化』為伴侶動物，國際上普遍不做為禽畜，我國不宜列入禽畜管理」。

消息一出立刻在微博上引發中國網友熱議，不少人支持這項政策，但也有不少人砲轟，「豬就不是朋友？」、「狗肉確實好吃 為啥不准人民吃」、「老百姓吃什麼要你管」、「吃啥，關你屁事」、「自己不吃就行了，還要求別人不吃」、「乾脆建議禁止食用植物」、「去問問養殖狗肉的人答不答應」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法