「外星人」曝光？墨西哥國會展示2遺骸 專家：非地球物種

墨西哥國會聽證會上，展示了兩具據稱是外星人的遺骸。 （法新社）

2023/09/14 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥國會當地時間週二舉辦一場UAP（不明異常現象）聽證會，外星人專家在聽證會上展示了2具聲稱是外星人的遺骸，並指這些遺骸非地球上任何物種，且已有1000年之久。

綜合外媒報導，墨西哥國會議員在聽證會上聽取證詞，並看到展示所謂的「非人類遺骸」，不明飛行物專家莫桑（Jaime Maussan）聲稱是外星人的遺體，並指人類在宇宙中並不孤單。莫桑過去也曾有過類似的發現，不過後來被證明是人類兒童木乃伊。

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國會聽證會現場，玻璃櫃裡裝著兩個嬌小身體，有細長的頭部、每隻手有三個指頭，X 光發現，其中還有神秘的「卵」。莫桑說，它們是2017年在秘魯庫斯科被發現，墨西哥國立自治大學（UNAM）透過碳測年過程分析，大約有1000年的歷史。他解釋，這些神秘生物並不是在不明飛行物墜毀後被發現，而是在矽藻礦中形成的化石中被發現。

莫桑聲稱，這是第一次提出此類證據，我們正在處理與世界上任何其他物種都沒有關係的非人類標本，且任何科學機構都可以進行調查。墨西哥海軍健康科學研究所所長表示，已經對遺骸進行了X光檢查、3D重建和DNA分析。

不過，墨西哥國立自治大學週四發表聲明，指其2017年所發表的，只是為了確定樣本的年齡，強調「在任何情況下，我們都不會就上述樣本的來源做出結論。」

Scientists unveiling two alleged alien corpses took place in Mexico, which are retrieved from Cusco, Peru. pic.twitter.com/rjfz9IMf37 — Indian Tech & Infra （@IndianTechGuide） September 13, 2023

墨西哥國會公開聽證會上，展示了兩具據稱是外星人的遺骸。 （法新社）

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