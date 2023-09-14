為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

「外星人」曝光？墨西哥國會展示2遺骸 專家：非地球物種

墨西哥國會聽證會上，展示了兩具據稱是外星人的遺骸。 （法新社）

墨西哥國會聽證會上，展示了兩具據稱是外星人的遺骸。 （法新社）

2023/09/14 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥國會當地時間週二舉辦一場UAP（不明異常現象）聽證會，外星人專家在聽證會上展示了2具聲稱是外星人的遺骸，並指這些遺骸非地球上任何物種，且已有1000年之久。

綜合外媒報導，墨西哥國會議員在聽證會上聽取證詞，並看到展示所謂的「非人類遺骸」，不明飛行物專家莫桑（Jaime Maussan）聲稱是外星人的遺體，並指人類在宇宙中並不孤單。莫桑過去也曾有過類似的發現，不過後來被證明是人類兒童木乃伊。

國會聽證會現場，玻璃櫃裡裝著兩個嬌小身體，有細長的頭部、每隻手有三個指頭，X 光發現，其中還有神秘的「卵」。莫桑說，它們是2017年在秘魯庫斯科被發現，墨西哥國立自治大學（UNAM）透過碳測年過程分析，大約有1000年的歷史。他解釋，這些神秘生物並不是在不明飛行物墜毀後被發現，而是在矽藻礦中形成的化石中被發現。

莫桑聲稱，這是第一次提出此類證據，我們正在處理與世界上任何其他物種都沒有關係的非人類標本，且任何科學機構都可以進行調查。墨西哥海軍健康科學研究所所長表示，已經對遺骸進行了X光檢查、3D重建和DNA分析。

不過，墨西哥國立自治大學週四發表聲明，指其2017年所發表的，只是為了確定樣本的年齡，強調「在任何情況下，我們都不會就上述樣本的來源做出結論。」

墨西哥國會公開聽證會上，展示了兩具據稱是外星人的遺骸。 （法新社）

墨西哥國會公開聽證會上，展示了兩具據稱是外星人的遺骸。 （法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
怕爆！他在湖邊拍獨照驚見「身旁現鬼影」 數百萬人搶看靈異照！
2023/09/07 20:32

怕爆！他在湖邊拍獨照驚見「身旁現鬼影」 數百萬人搶看靈異照！
嚴肅看待UFO 五角大廈開專門網站接受通報
2023/09/01 17:37

嚴肅看待UFO 五角大廈開專門網站接受通報

熱度反轉 台中購屋客回流科博綠特區
談UFO爆料 美軍首長密利：有些目擊事件「難以解釋」
2023/08/09 19:42

談UFO爆料 美軍首長密利：有些目擊事件「難以解釋」
美哈佛大學知名教授 疑似發現外星科技殘留物體
2023/07/08 16:18

美哈佛大學知名教授 疑似發現外星科技殘留物體

醫師推薦：它成為血糖管理的最佳選擇
到底有沒有UFO？美國防情報部門將公佈相關報告
2022/11/04 15:22

到底有沒有UFO？美國防情報部門將公佈相關報告
外星人造訪？ 紐西蘭南島夜空出現神秘巨大「螺旋星系」
2022/06/20 19:55

外星人造訪？ 紐西蘭南島夜空出現神秘巨大「螺旋星系」
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播