「外星人」曝光？墨西哥國會展示2遺骸 專家：非地球物種

〔即時新聞/綜合報導〕墨西哥國會當地時間週二舉辦一場UAP(不明異常現象)聽證會,外星人專家在聽證會上展示了2具聲稱是外星人的遺骸,並指這些遺骸非地球上任何物種,且已有1000年之久。

綜合外媒報導,墨西哥國會議員在聽證會上聽取證詞,並看到展示所謂的「非人類遺骸」,不明飛行物專家莫桑(Jaime Maussan)聲稱是外星人的遺體,並指人類在宇宙中並不孤單。莫桑過去也曾有過類似的發現,不過後來被證明是人類兒童木乃伊。

國會聽證會現場,玻璃櫃裡裝著兩個嬌小身體,有細長的頭部、每隻手有三個指頭,X 光發現,其中還有神秘的「卵」。莫桑說,它們是2017年在秘魯庫斯科被發現,墨西哥國立自治大學(UNAM)透過碳測年過程分析,大約有1000年的歷史。他解釋,這些神秘生物並不是在不明飛行物墜毀後被發現,而是在矽藻礦中形成的化石中被發現。

莫桑聲稱,這是第一次提出此類證據,我們正在處理與世界上任何其他物種都沒有關係的非人類標本,且任何科學機構都可以進行調查。墨西哥海軍健康科學研究所所長表示,已經對遺骸進行了X光檢查、3D重建和DNA分析。

不過,墨西哥國立自治大學週四發表聲明,指其2017年所發表的,只是為了確定樣本的年齡,強調「在任何情況下,我們都不會就上述樣本的來源做出結論。」

