嚴肅看待UFO 五角大廈開專門網站接受通報

五角大廈開設新網站，讓目擊不明異常現象的人登錄。圖為布里斯托國際熱氣球節的外星人造型熱氣球。（法新社）

2023/09/01 17:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國這個全球最強大的軍隊說，他們對於調查美國空域出現的「不明異常現象（UAP）」、或者舊稱「不明飛行物（UFO）」，是認真的。五角大廈還開設新網站，請軍方人員將他們認為可能目擊到外星人的經驗，透過該網站通報，而且指派副國防部長率領這類事件的調查工作。

《彭博》和Space.com網站報導，這個新網站www.aaro.mil，將紀錄美國國防部針對「不明異常現象」所做的非機密工作，並提供相關報告連結，也列出一些常見問題和其他資料。

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這是五角大廈說明，其在調查近年一連串UAP目擊事件上所做努力的一部分。五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）8月31日說，網站提供安全的方式，讓自認目擊不明異常現象的人登錄目擊經歷，「用於考慮和檢視」。這是為了消除一些戰鬥機飛行員指稱，通報他們認為可能的外星生命之舉存有污名偏見。

該網站初期僅開放政府軍職、文職人員通報，至於一般美國民眾，賴德說，「這是我們將考慮在未來處理的，但是目前無法估計何時將開放一般民眾通報」。

更進一步凸顯國防部認真看待此事的是，賴德說，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）已被指派，負責領導「全領域異常現象解析辦公室（AARO）」，該機構是追蹤和通報這類事件的單位。

五角大廈2020年公布海軍飛官拍攝的影片，顯示不明物體以高速飛行、以及無法解釋的方式移動，掀起對外星人目擊事件的興趣；7月國會才召開聽證會，請來3名前軍官作證，說明他們各自的不明異常現象目擊經驗，以及其中一人所指稱美國政府祕密保存外星殘骸。不過國防部表示，沒有證據顯示有星際訪客到訪過地球，軍方也沒有保存外星殘骸的祕密計畫。

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