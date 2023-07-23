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    UFO事件揭密 美國會本週首次召開聽證會

    五角大廈公布的不明空中現象照片。（法新社檔案照）

    五角大廈公布的不明空中現象照片。（法新社檔案照）

    2023/07/23 06:07

    首次上稿 07/22 22:27
    更新時間 07/23 06:07

    〔編譯管淑平／綜合報導〕數十年來，美國政治人物一直不太願意涉及不明飛行物（UFO）和外星人的議題，不過，近幾個月一連串這類事件的內幕曝光後，國會議員現在顯然也要探究這個問題，美國聯邦眾議院監管及政府改革委員會，本週將首次召開UFO事件公開聽證會，這是該委員會調查不明飛行物（或稱「不明空中現象，UAP」）的一部分行動。

    近期接連有關於這類事件的內幕被披露，包括曾在美國國防部負責分析UAP事件的前情報官葛魯奇（David Grusch），6月受訪指稱，美國政府數十年來一直在收集「非人類來源」飛行器殘骸，甚至扣留了「完整和部分完整」的這類載具。

    英國《衛報》21日報導，葛魯奇披露的內容，促使議員要召開這場定於26日舉行的聽證會，不僅如此，此事顯然還點燃了華府的砲火。

    共和黨聯邦眾議員柏謝特（Tim Burchett）20日說，和他共同調查的同黨議員魯納（Anna Paulina Luna）向聯邦政府詢問關於不明飛行物的事情，一直「受到阻礙」，而且無法接觸一些「證明他們（UFO）確實存在的資訊」。他說，「我們受到一大堆有關這次聽證會的阻力，有多人不希望此事攤在陽光下」。

    柏謝特說，美國政府握有「違反我們所有物理法則的技術」證據，他怒批軍方「掩蓋」，「我們要查究到底，不論真相是什麼，我們受夠了掩蓋真相。」

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