為募款拚了？ 美國女候選人與老公直播「真實性愛」 求觀眾抖內

2023/09/13 12:41

〔即時新聞/綜合報導〕美國維吉尼亞州第57區民主黨籍議員候選人吉布生(Susanna Gibson),為了爭取競選經費,竟突發奇想,在成人網站直播她與老公全裸上陣的性愛過程,更在片中告訴觀眾她是在「為有益的事業籌募資金」,希望大家看完後能「抖內」。消息曝光引發各界議論,對手痛批吉布生做出不良示範,但她表示沒有受到影響,會競選到底。

綜合外媒報導,現年40歲的吉布生是一名專業護理師,與丈夫育有2名子女,在今年代表民主黨參選維吉尼亞州第57區州議員選舉,目前與對手共和黨籍退休建商歐文(David Owen)競爭得非常激烈。報導指出,吉布生在去年7月宣布參選後,她在成人級的情色網站「Chaturbate」仍保留一個名為「辣妻體驗」(hotwifeexperience)的帳號,且定時更新帳號照片等內容。

請繼續往下閱讀...

根據競選網站公開資料顯示,在今年6月時,吉布生的競選經費只剩下約7.7萬美元(約新台幣244萬),而共和黨對手仍有16.6萬美元(約新台幣525萬)。距離投票日11月7日只剩下不到2個月的時間,吉布生除靠著選民的小額捐款維持競選經費,還透過自己的Chaturbate帳號,直播與自己老公的「炒飯」過程,並在過程中多次透過打字、口頭告知,自己是在「為有益的事業籌募資金」,希望觀眾看了直播後能「抖內」她。

報導指出,這起事件之所以會被曝光,是一名共和黨工作人員先向《華盛頓郵報》示警,才讓原本地區級的選舉瞬間成為美國全國性媒體的關注焦點。對此,吉布生的對手歐文痛批,她犯下了不可饒恕的錯,做出不良行為嚴重教壞大眾;吉普生則發表書面聲明回應,指出這些影片的曝光是在非法侵犯她的隱私,目的在於羞辱她與她的家人,更強調,「這不會嚇倒我,也不會讓我沉默」,同時表示會競選到底。

聲明還提到,「我的政治對手與他們的共和黨盟友已經證明,他們寧願觸犯性犯罪來攻擊我和我家人,因為當女性站出來發聲時,他們為了讓她們噤聲沒有不能跨越的界線」。吉布生的律師則表示,外流影片違反了維吉尼亞州的復仇式色情法律,將以脅迫、騷擾或恐嚇目的,惡意散播或出售他人裸體或性影像的行為列為犯罪,目前他們正在與聯邦和地方執法部門合作,追究責任並保護吉布生作為受害者的權利。

Thrilled to have had the opportunity to chat with @RTDNEWS about my vision for the 57th! https://t.co/Zdnpsx3liw pic.twitter.com/lo1wDsmVxU