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為募款拚了？ 美國女候選人與老公直播「真實性愛」 求觀眾抖內

美國維吉尼亞州第57區民主黨籍議員候選人吉布生（Susanna Gibson）。（圖擷取自Susanna Gibson 臉書、社群平台「X」，本報合成）

美國維吉尼亞州第57區民主黨籍議員候選人吉布生（Susanna Gibson）。（圖擷取自Susanna Gibson 臉書、社群平台「X」，本報合成）

2023/09/13 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州第57區民主黨籍議員候選人吉布生（Susanna Gibson），為了爭取競選經費，竟突發奇想，在成人網站直播她與老公全裸上陣的性愛過程，更在片中告訴觀眾她是在「為有益的事業籌募資金」，希望大家看完後能「抖內」。消息曝光引發各界議論，對手痛批吉布生做出不良示範，但她表示沒有受到影響，會競選到底。

綜合外媒報導，現年40歲的吉布生是一名專業護理師，與丈夫育有2名子女，在今年代表民主黨參選維吉尼亞州第57區州議員選舉，目前與對手共和黨籍退休建商歐文（David Owen）競爭得非常激烈。報導指出，吉布生在去年7月宣布參選後，她在成人級的情色網站「Chaturbate」仍保留一個名為「辣妻體驗」（hotwifeexperience）的帳號，且定時更新帳號照片等內容。

根據競選網站公開資料顯示，在今年6月時，吉布生的競選經費只剩下約7.7萬美元（約新台幣244萬），而共和黨對手仍有16.6萬美元（約新台幣525萬）。距離投票日11月7日只剩下不到2個月的時間，吉布生除靠著選民的小額捐款維持競選經費，還透過自己的Chaturbate帳號，直播與自己老公的「炒飯」過程，並在過程中多次透過打字、口頭告知，自己是在「為有益的事業籌募資金」，希望觀眾看了直播後能「抖內」她。

報導指出，這起事件之所以會被曝光，是一名共和黨工作人員先向《華盛頓郵報》示警，才讓原本地區級的選舉瞬間成為美國全國性媒體的關注焦點。對此，吉布生的對手歐文痛批，她犯下了不可饒恕的錯，做出不良行為嚴重教壞大眾；吉普生則發表書面聲明回應，指出這些影片的曝光是在非法侵犯她的隱私，目的在於羞辱她與她的家人，更強調，「這不會嚇倒我，也不會讓我沉默」，同時表示會競選到底。

聲明還提到，「我的政治對手與他們的共和黨盟友已經證明，他們寧願觸犯性犯罪來攻擊我和我家人，因為當女性站出來發聲時，他們為了讓她們噤聲沒有不能跨越的界線」。吉布生的律師則表示，外流影片違反了維吉尼亞州的復仇式色情法律，將以脅迫、騷擾或恐嚇目的，惡意散播或出售他人裸體或性影像的行為列為犯罪，目前他們正在與聯邦和地方執法部門合作，追究責任並保護吉布生作為受害者的權利。

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