為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    全名16字正妹參選！「小商人」為槓「口交惡徒」找來的

    參選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的真面目是正妹實況主「Molly 翎熹」。（圖取自小商人臉書）

    參選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的真面目是正妹實況主「Molly 翎熹」。（圖取自小商人臉書）

    2022/09/01 22:43

    〔即時新聞／綜合報導〕前年南投縣某高中男學生涉性侵女同學，案件後續處理過程引發爭議，網紅「Gtokevin小商人」持續關注此事，不斷嗆涉案人是「口交惡徒」，這次甚至找人以諧音改名後參選嘉義市議員，消息一出引發網友熱烈討論。

    南投縣某高中男學生涉嫌性侵事件引發討論，而後巴哈姆特論壇因部分提及少年名字文章未刪除，被南投縣府以違反《兒少法》開罰6萬元，讓該事件再掀波瀾，小商人當初就非常關注此事件，幾度為此開砲。

    小商人今天在臉書貼文寫下：「花12萬台票聽唱票人員喊『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』，便宜啦。我要讓大家都能合法大聲的講田慎節，要罰6萬再來啊幹。不要懷疑，就是真名，而且還是正妹有奶。嘉義市東區的各位，年底請投給『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』，我們把顏議員送進市議會，好不好！」

    小商人並透露，這名被他找來幫忙改名參選議員的，是正妹實況主「Molly 翎熹」，他也霸氣喊話：「嘉義市議員當選門檻只要3500票，真的不要以為我只是來亂的，當選了我會很認真來鬧。要撒錢都來撒，拎北沒在怕的。」、「選Molly就是選我，感謝各位。」

    消息曝光後，引發許多網友討論，「我現在遷戶籍來得及嗎」、「唯一支持，一定支持，肯定支持」、「選務人員表示：唱票很痛苦」、「我第一次這麼後悔戶籍不是在嘉義，大推」；前立委陳柏惟也跳出來回應表示：「這麼好康的怎麼不找我。」

    網紅小商人找人改名參選嘉義市議員。（圖取自小商人臉書）

    網紅小商人找人改名參選嘉義市議員。（圖取自小商人臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好長！登記參選嘉義市議員 她全名總共16字
    2022/09/01 20:55

    好長！登記參選嘉義市議員 她全名總共16字
    嘉義退休老師連選6次市議員落選 今登記再拚第7次
    2022/09/01 13:51

    嘉義退休老師連選6次市議員落選 今登記再拚第7次

    SYM MMBCU驚艷上市 搶佔國內跑旅市場
    嘉市議員選舉升溫 東區7人、西區8人今登記參選
    2022/08/31 19:08

    嘉市議員選舉升溫 東區7人、西區8人今登記參選
    別想我刪文！他公布「口交惡徒」姓名 「小商人」嗆：6萬而已
    2021/03/23 23:29

    別想我刪文！他公布「口交惡徒」姓名 「小商人」嗆：6萬而已

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播