全名16字正妹參選！「小商人」為槓「口交惡徒」找來的

參選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的真面目是正妹實況主「Molly 翎熹」。（圖取自小商人臉書）

2022/09/01 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕前年南投縣某高中男學生涉性侵女同學，案件後續處理過程引發爭議，網紅「Gtokevin小商人」持續關注此事，不斷嗆涉案人是「口交惡徒」，這次甚至找人以諧音改名後參選嘉義市議員，消息一出引發網友熱烈討論。

南投縣某高中男學生涉嫌性侵事件引發討論，而後巴哈姆特論壇因部分提及少年名字文章未刪除，被南投縣府以違反《兒少法》開罰6萬元，讓該事件再掀波瀾，小商人當初就非常關注此事件，幾度為此開砲。

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小商人今天在臉書貼文寫下：「花12萬台票聽唱票人員喊『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』，便宜啦。我要讓大家都能合法大聲的講田慎節，要罰6萬再來啊幹。不要懷疑，就是真名，而且還是正妹有奶。嘉義市東區的各位，年底請投給『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』，我們把顏議員送進市議會，好不好！」

小商人並透露，這名被他找來幫忙改名參選議員的，是正妹實況主「Molly 翎熹」，他也霸氣喊話：「嘉義市議員當選門檻只要3500票，真的不要以為我只是來亂的，當選了我會很認真來鬧。要撒錢都來撒，拎北沒在怕的。」、「選Molly就是選我，感謝各位。」

消息曝光後，引發許多網友討論，「我現在遷戶籍來得及嗎」、「唯一支持，一定支持，肯定支持」、「選務人員表示：唱票很痛苦」、「我第一次這麼後悔戶籍不是在嘉義，大推」；前立委陳柏惟也跳出來回應表示：「這麼好康的怎麼不找我。」

網紅小商人找人改名參選嘉義市議員。（圖取自小商人臉書）

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