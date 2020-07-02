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口罩當胸罩！ G奶網紅選議員出怪招 巨乳深溝照曝光

2020-07-03 00:50:03
現年27歲的新藤加菜本身是一名網紅，她最近參加東京都北區都議員補選，與另外4名女性候選人爭取1個席位，近日巨乳照被分享到PTT表特版也引發台灣網友關注，紛紛驚呼「今晚加菜」。（圖擷取自推特）

現年27歲的新藤加菜本身是一名網紅，她最近參加東京都北區都議員補選，與另外4名女性候選人爭取1個席位，近日巨乳照被分享到PTT表特版也引發台灣網友關注，紛紛驚呼「今晚加菜」。（圖擷取自推特）

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都知事、議員選舉將於5日舉行，北區戰況激烈，候選人各出奇招，其中，都議員候選人新藤加菜（ゆづか姫）因擁有G罩杯的好身材，吸引不少目光，日前更把首相安倍晉三發放的布口罩當胸罩穿，性感打扮成功博取媒體版面，近日巨乳照被分享到PTT表特版也引發台灣網友關注，紛紛驚呼「今晚加菜」。

綜合媒體報導，27歲的新藤加菜是一名網紅，她最近參加東京都北區都議員補選，與另外4名女性候選人爭取1個席位。新藤加菜於先前在推特PO出穿著「安倍口罩」製成的內衣，雙手捧住「口罩胸罩」掩住自己的巨乳拍照，製造不小的話題，近日更放到文宣上，火辣程度與平常看到的寫真有過之而無不及。

而據日媒報導指出，新藤加菜是日本政壇首位公開PO出只穿內衣照的女性，且她與其所屬政黨對於這樣具有爭議性的競選方式絲毫不避諱，就傳出有不少民眾和家長認為她的選舉手段有礙風俗，向東京都競選管委會提出抗議，但新藤的選舉團隊認為，文宣沒違法，「用『安倍口罩』是為了傳達政治的訊息」。

日本東京都知事、議員選舉將於5日舉行，北區戰況激烈，候選人各出奇招，其中一名候選人、新藤加菜（ゆづか姫）因擁有G罩杯的好身材，吸引不少目光，近日更把火辣照片放到選舉文宣上。（圖擷取自推特）

日本東京都知事、議員選舉將於5日舉行，北區戰況激烈，候選人各出奇招，其中一名候選人、新藤加菜（ゆづか姫）因擁有G罩杯的好身材，吸引不少目光，近日更把火辣照片放到選舉文宣上。（圖擷取自推特）

對此，東京都競選管委會已經對新藤加菜提出警告，希望她的宣傳內容要更改，不能過於暴露。而新藤加菜的火辣照被網友轉貼到PTT表特版也引發熱烈討論，紛紛驚呼「有點猛」、「今晚我要加菜」、「台灣還沒有候選人這麼大方的」、「今晚來點瘋狂加菜」、「大碗的謝謝」。

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