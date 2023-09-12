美智庫蘭德公司示警：中國生成式AI 可能擾亂台灣2024總統大選

美國智庫「蘭德公司」（RAND）示警，中國研究人員已在探討如何使用類似ChatGPT等生成式AI工具操控與塑造有關台灣的看法，中國下一個目標合乎邏輯地可能鎖定台灣2024年總統選舉。（美聯社檔案照）

2023/09/12 23:19

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國軍事新聞網站防務一號（Defense One）報導， 智庫「蘭德公司」（RAND）示警，中國研究人員已在探討如何使用類似ChatGPT等生成式人工智慧（generative AI）工具操控全球閱聽者，將可能使用這類工具塑造有關台灣的看法。蘭德公司亞洲安全問題的政策研究員莫小龍（Nathan Beauchamp-Mustafaga）7日向媒體表示，鑑於中國人民解放軍與中國共產黨先前意圖與行為，「我們認為合乎邏輯地，中國下一個目標會是台灣（2024年總統）選舉」。

稍早前，微軟（Microsoft）研究人員在本月7日一份新報告上也指出，從今年3月以來，據信由中國官方控制的社群媒體假帳號網絡，就利用生成式AI技術操弄有政治色彩的內容，以影響美國選民；這些社群媒體帳號為疑似中國資訊戰行動的一環，其活動和美國司法部所指「（中國）公安部內的一個精英小組」的活動相類似。

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蘭德研究人員新公布報告指出，中國研究在關鍵鎖定地點以科技改變或操控外國輿論的做法，至少可溯及2005年，當時中國解放軍研究人員首先擁護創造他們稱為「合成資訊」的想法，也就是把一些原始資訊當素材來捏造不實內容，以在網路上散布惡意訊息。

根據報告，中國AI研究人員李弼程（Li Bicheng）受命尋找AI的軍事應用，他的中國解放軍的特殊重要性，由2019年和解放軍311基地研究人員合寫文章的事實可見，而在此之前，台灣指控解放軍311基地透過社群媒體干預選舉。

至於生成式AI可能如何改變或影響對台灣的輿論？報導說，生成式AI工具可協助中國解放軍「帶風向」（astroturfing），包括創造大量似持特定觀點或意見的假人格，塑造特定意見或觀點獲得熱烈支持的印象，但實際上並不是這樣。生成式AI可快速產生虛假新聞報導、研究論文等報告，以假亂真。

據報導，蘭德公司國際安全與防衛政策計畫副主任威廉斯（Heather Williams）表示，談到影像或影片時，大家經常想到「深偽」（deepfake），但生成式AI將讓你擁有更可信的「深偽」效果。

另外，《紐約時報》12日也報導，微軟、蘭德，資安公司「記錄未來」、假資訊查核軟體公司「NewsGuard」及馬里蘭大學等機構研究人員揭露，中國趁美國夏威夷州8月發生野火災難，利用AI散布假消息，偽造社群平台貼文圖片，偽稱這是美國政府測試秘密「氣候武器」所造成；這些假資訊貼文為了加強可信度，會附上似乎是由AI程式生成的照片，可說是假新聞宣傳戰中首批利用這類新科技工具來強化真實性的案例。

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