美陸戰隊代理司令示警：中國飛彈威脅重大

美國陸戰隊代理司令史密斯示警，中國飛彈構成嚴重威脅，圖為東風-17飛彈示意圖。（歐新社）

2023/09/12 18:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊代理司令史密斯上將（Eric Smith）示警，中國的飛彈構成嚴重威脅。他指出，美國陸戰隊正將重心，從中東及阿富汗的反恐戰爭，轉移到印太地區，以對抗中國。

史密斯11日與日本防衛大臣濱田靖一舉行會談，承諾強化美日同盟，期待兩國在強化日本西南諸島防衛力上展開合作，同日與日本外務大臣林芳正會晤，雙方則針對當前地區安全環境日益嚴峻交換意見、包括中國企圖單方面武力改變現狀在內。

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史密斯京接受《共同社》專訪時指出，中國的飛彈威脅「嚴重且進一步增強」，應對此有所警惕。史密斯表示，美國將遏制中國視為主要重點，並努力確保印太地區的衝突不會「波及」日本。

隨著中國人民解放軍在東海、南海部屬的軍隊行動日益升高，美國陸戰隊成立最新作戰單位「陸戰隊瀕海作戰團」（MLR）反制中國海軍。史密斯強調，將於2025年前在沖繩設立的MLR」，將為同盟及友好國家，提供對海洋狀況的把握，以理解周邊海域發生的事態。

MLR的特點是能在敵方飛彈攻擊範圍內與美國海軍合作，機動性地分散部隊，確保反艦飛彈等據點的作戰能力。未來這支單位將專門執行遠征作戰任務，在低於傳統陸戰隊團級單位人數前提下，提升作戰彈性與嚇阻力量，並且成為陸戰隊轉型後「以岸制海」的核心戰力。

史密斯指出，北京的飛彈能力「顯著」且「真實」，美國陸戰隊正將重心，從中東及阿富汗的反恐戰爭，轉移到印度太平洋地區，以對抗中國。

原任陸戰隊副司令的史密斯獲提名出任司令，但受到共和黨議員因墮胎議題而加以阻撓，參議院批准程序陷入停滯，史密斯只能以代理司令上任。

不同於其他國家的「海軍陸戰隊」，美國陸戰隊（United States Marine Corps）在美軍內部為獨立軍種，與海軍地位平行，美國總統甚至可以繞過國會直接指揮，其主要的職責是利用美國海軍下屬的所有艦隊船隻，以最快速度抵達全球各地每個危機發生地執行各種戰鬥任務。

美軍代理陸戰隊司令史密斯上將。（美聯社）

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