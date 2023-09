中國假消息戰猖獗 美駐日大使：無恥利用人類悲劇謀取利益

2023/09/12 22:56

〔即時新聞/綜合報導〕中國依靠假消息作為攻擊、轉移焦點的手段早已不是新鮮事,近期頻對中共開砲的美國駐日大使易曼紐(Rahm Emanuel)今天(12日)直言,若北京將散播假消息的精力投入到真正有利民生甚至於世界的事情,那麼世界將大有改變,但他們如果真能做到,「那真的是新奇」!

上月美國夏威夷茂宜島(Maui)發生山林野火釀慘重傷亡,引發國際關注。美國駐日大使易曼紐今天在推特指控,習近平政府正利用人工智慧(AI)工具散播就是美國的「氣象武器」(weather weapons)導致夏威夷茂宜島大火的假消息,「不僅如此,北京先前還指稱是美方將武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)病毒傳到中國,現在也還在散佈有關福島核廢水的不實資訊」。

易曼紐怒批:「習近平的劇本非常清楚,就是無恥的利用人類悲劇來謀取自己的政治利益,完全不顧那些逝去的生命!試想一下,如果中國把這些精力投入到人道援助和真正有利於全世界的事情,這個世界會變成怎樣呢?不過假使他們能做到的話,那才叫新奇!」

Xi’s playbook is clear: shamelessly exploit human tragedies for political gain without any regard for the lives lost. Xi’s team is using A.I. to spread false claims that U.S. ‘weather weapons’ caused the Maui wildfire, blaming the U.S. Army for bringing COVID to China, and… pic.twitter.com/XhXmiJaA3v