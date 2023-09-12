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中國假消息戰猖獗 美駐日大使：無恥利用人類悲劇謀取利益

美國駐日大使易曼紐近期頻對中共開砲。（法新社）

美國駐日大使易曼紐近期頻對中共開砲。（法新社）

2023/09/12 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國依靠假消息作為攻擊、轉移焦點的手段早已不是新鮮事，近期頻對中共開砲的美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）今天（12日）直言，若北京將散播假消息的精力投入到真正有利民生甚至於世界的事情，那麼世界將大有改變，但他們如果真能做到，「那真的是新奇」！

上月美國夏威夷茂宜島（Maui）發生山林野火釀慘重傷亡，引發國際關注。美國駐日大使易曼紐今天在推特指控，習近平政府正利用人工智慧（AI）工具散播就是美國的「氣象武器」（weather weapons）導致夏威夷茂宜島大火的假消息，「不僅如此，北京先前還指稱是美方將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒傳到中國，現在也還在散佈有關福島核廢水的不實資訊」。

易曼紐怒批：「習近平的劇本非常清楚，就是無恥的利用人類悲劇來謀取自己的政治利益，完全不顧那些逝去的生命！試想一下，如果中國把這些精力投入到人道援助和真正有利於全世界的事情，這個世界會變成怎樣呢？不過假使他們能做到的話，那才叫新奇！」

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