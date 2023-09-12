植物人懷孕生子！DNA揭男護性侵判10年 警首曝調查畫面

美國警方近日公布當時調查畫面，療養院裡的護士在目睹女子產子後驚嚇過度。（擷自推特/@BrianaWhitney）

2023/09/12 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州2018年發生一起震驚社會的事件，一名長期臥床的女植物人突然懷孕並產下一子，引發院方一陣混亂，警方事後調查並檢驗療養院中男性工作人員的DNA，最終發現女病人遭到一名男護理師性侵，近日當地媒體曝光事發當時的混亂景象，可見工作人員被女病人突然產子嚇哭又不解。

綜合外媒報導，這起事件發生於2018年12月29日，近日因美國《資訊自由法》（FOIA）要求下，公布當年警方前往現場調查的密錄器畫面，影像中一名女員工哭著向警方說明發現嬰兒當下的情形。據了解，當時這名目睹病患產子的看護，曾因驚嚇過度受到嚴重心理創傷，長達1個月的時間無法順利工作。

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前員工針對此起案件表示，負責照顧女子的工作人員皆為女生，會為她沖澡、更衣和餵食，唯獨負責給藥等醫療行為的看護才有可能為男性，因此可能是在此期間進行此不當行為。

經事後調查，這名男護理師坦承自己的罪行，但他卻向法院請求減輕刑責。他聲稱，自己因幼年時在孤兒院被性侵，且被母親忽視，因此造成其心態上的扭曲。法官判決時也參考其說詞，再加上過去並無犯罪紀錄，最終判決10年有期徒刑，目前仍在服刑。

如今時隔5年，此案件再度躍上媒體版面，民眾仍抨擊，此案件的判刑過輕。療養院也在畫面曝光後表示「不能改變那可怕的一天，但我們每天都在努力工作，以確保我們照顧的人不再受到傷害」。

據了解，患者家屬與州政府、2名負責照顧的醫生以及院方達成和解。當年女子產下的嬰兒，現今也交由女方親人照顧。

For the first time, we're seeing the chaotic moments inside Hacienda Healthcare after a patient in a vegetative state gave birth unexpectedly in 2018. Her nurse was arrested for raping her.



Body camera was just released, meanwhile a former employee reveals more than ever before.… pic.twitter.com/Qk5eCTDBmI — Briana Whitney （@BrianaWhitney） September 8, 2023

美國亞歷桑那州一家療養院，發生男護理師性侵女患者的事件，且女患者為植物人。（美聯社）

性侵女患者的男性護理師。（美聯社）

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