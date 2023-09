植物人懷孕生子！DNA揭男護性侵判10年 警首曝調查畫面

2023/09/12 23:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國亞利桑那州2018年發生一起震驚社會的事件,一名長期臥床的女植物人突然懷孕並產下一子,引發院方一陣混亂,警方事後調查並檢驗療養院中男性工作人員的DNA,最終發現女病人遭到一名男護理師性侵,近日當地媒體曝光事發當時的混亂景象,可見工作人員被女病人突然產子嚇哭又不解。

綜合外媒報導,這起事件發生於2018年12月29日,近日因美國《資訊自由法》(FOIA)要求下,公布當年警方前往現場調查的密錄器畫面,影像中一名女員工哭著向警方說明發現嬰兒當下的情形。據了解,當時這名目睹病患產子的看護,曾因驚嚇過度受到嚴重心理創傷,長達1個月的時間無法順利工作。

前員工針對此起案件表示,負責照顧女子的工作人員皆為女生,會為她沖澡、更衣和餵食,唯獨負責給藥等醫療行為的看護才有可能為男性,因此可能是在此期間進行此不當行為。

經事後調查,這名男護理師坦承自己的罪行,但他卻向法院請求減輕刑責。他聲稱,自己因幼年時在孤兒院被性侵,且被母親忽視,因此造成其心態上的扭曲。法官判決時也參考其說詞,再加上過去並無犯罪紀錄,最終判決10年有期徒刑,目前仍在服刑。

如今時隔5年,此案件再度躍上媒體版面,民眾仍抨擊,此案件的判刑過輕。療養院也在畫面曝光後表示「不能改變那可怕的一天,但我們每天都在努力工作,以確保我們照顧的人不再受到傷害」。

據了解,患者家屬與州政府、2名負責照顧的醫生以及院方達成和解。當年女子產下的嬰兒,現今也交由女方親人照顧。

