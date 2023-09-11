下藥性侵判9年畏罪潛逃 遊艇大亨張志傑竟攜槍企圖拒捕

「遊艇大亨」張志傑因性侵案一審被判刑9年，竟畏罪潛逃，被警方圍捕、解送歸案。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/11 10:45

〔記者王冠仁／台北報導〕開設遊艇公司的男子張志傑人稱「遊艇大亨」，因涉及性侵案一審被判刑9年，檢察官命定期向轄區派出所報到，他卻畏罪潛逃，去年6月中不知去向。本月初被發現藏身新北市淡水區，沒料到他一見警方上門逮人，伸手到腰間想拔槍駁火抵抗，幸虧員警及時壓制未釀意外；不僅被解送歸案，還要多背一條槍砲罪責。

根據判決，張志傑2017年5月在台北市麗池國賓大樓樓梯間將酒醉女子帶往大佳河濱公園性侵，被判拘役115日及2年徒刑，但獲緩刑5年。他不知悔改，同年12月在台北市某間錢櫃KTV下藥性侵一名女子，隔年1月再次於錢櫃KTV對另名女子下藥性侵未遂，因此去年6月被台北地院判刑9年。

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警方指出，張志傑因性侵案被判刑，檢察官命2018年6月至2025年6月都要向居住地的轄區派出所定時報到，但去年6月中被判刑後即畏罪潛逃、沒有按時報到。

警方組成專案小組追捕，經數月跟監、埋伏，終於在本月初掌握張志傑藏身在淡水一帶，專案小組成員前往一處山區產業道路圍捕，沒想到張志傑見到警方上門，居然企圖從腰間拔槍射擊，幸虧員警反應快、立即一擁而上擒抱壓制，才避免一場槍戰。

警方在張志傑身上查扣1把克拉克手槍、11顆子彈，再帶回藏匿處所搜索，起獲散裝的改造掌心雷手槍1把、子彈5顆、藍波刀1把、登山刀1把、瑞士刀1把、電擊器1只、防彈背心、迷彩偽裝服1套及逃生用繩索等。警方最後將張解送歸案，同時也將再深入追查其槍枝來源。

「遊艇大亨」張志傑因性侵案一審被判刑9年，畏罪潛逃藏身新北市淡水一帶，遇上警方圍捕時，竟涉嫌企圖拔槍抵抗，所幸及時被警方壓制。（記者王冠仁翻攝）

「遊艇大亨」張志傑因性侵案一審被判刑9年，畏罪潛逃藏身新北市淡水一帶，遇上警方圍捕時，竟涉嫌企圖拔槍抵抗跟警方駁火。（記者王冠仁翻攝）

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